El mercado de las cuentas de ahorro en México entra en una segunda fase de hostilidades. Tras meses de ajustes a la baja por parte de las principales fintechs, Openbank, el brazo digital de Santander, rompe la tregua al elevar su rendimiento al 13% anual de su cuenta de débito Open+. Además, el banco ubicó el tope de inversión con este beneficio a los MXN $40,000, si bien advirtió que esta tasa sólo aplicará para los primeros depósitos que lleguen a esta cantidad. Con ello, Openbank supera los límites de 25,000 pesos que mantienen jugadores como Nu y Mercado Pago. El ajuste representó un incremento de 4 puntos porcentuales respecto a la tasa previa que ofrecía la institución. La maniobra de Openbank reanima una batalla por la liquidez que parecía haberse enfriado ante la estabilización de las tasas de Banxico. Además, abre un nuevo frente de la banca tradicional contra las fintechs pure play pues, al ofrecer un retorno que duplica la tasa de referencia actual, utiliza la robustez del balance de Santander para captar depósitos. El cambio también introdujo un nuevo esquema de rendimientos escalonados dependiendo del saldo en la cuenta. Hasta el 9 de marzo, la cuenta Open+ ofrecía un rendimiento anual de 9% sin límite de ahorro. A partir del 10 de marzo, la tasa subió a 13% fijo anual, pero únicamente para los primeros MXN$ 40,000. Para montos superiores, el rendimiento disminuye. Entre más de MXN $40,000 y hasta 1 millón, la tasa anual será de 7.3%, mientras que para cantidades superiores a 1 millón el rendimiento baja a 7% anual. El movimiento sigue una estrategia que han adoptado varias instituciones financieras digitales en México: ofrecer tasas atractivas para captar usuarios, pero con límites al monto que puede acceder al rendimiento más alto. Por ejemplo, Nu ofrece un rendimiento de 13% anual en su producto Cajita Turbo, aunque únicamente para los primeros MXN$ 25,000. La institución redujo recientemente su tasa desde 15% a inicios de 2026. Por su parte, Mercado Pago mantiene un rendimiento de 13% anual también limitado a MXN$ 25,000 , mientras que DiDi ofrece una tasa de 15% , una de las más altas del mercado, pero solo para los primeros MXN$ 10,000 . En tanto, Revolut, uno de los bancos digitales más recientes en llegar a México, mantiene una tasa de 15% anual con un límite de MXN$ 25,000.