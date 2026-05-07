Los clientes bancarios de instituciones como BBVA México, Banamex y Banco Azteca deberán prestar atención a sus operaciones durante mayo. Esto se debe a que el manejo de cantidades elevadas de dinero sin una justificación fiscal podría llamar la atención del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y, por ende, la suspensión. En la actualidad, existe una disposición que obliga a los bancos a reportar determinados movimientos de efectivo, lo que puede derivar en revisiones automáticas e incluso auditorías fiscales si se detectan inconsistencias en las cuentas de los contribuyentes. A continuación, los detalles de la supervisión del SAT en México. El mecanismo de supervisión funciona de manera automática. Las instituciones bancarias están obligadas a informar al SAT cuando una persona acumula más de 15,000 pesos mensuales en depósitos hecho en efectivo. Es importante considerar que el monto no aplica por operación individual, sino por la suma total de depósitos en billetes y monedas hechos en las cuentas que una persona tenga dentro del mismo banco durante un mes. Por ejemplo, si alguien deposita 8,000 pesos en su cuenta de nómina y posteriormente otros 8,000 pesos en una cuenta de ahorro del mismo banco, el sistema registrará un total de 16,000 pesos. Al superar el límite establecido, la institución financiera enviará el reporte al organismo de forma automática. Cuando el SAT recibe estos avisos, compara la información bancaria con las declaraciones fiscales del contribuyente. El problema aparece si los depósitos en efectivo no coinciden con los ingresos reportados oficialmente. Si la autoridad detecta que una persona mueve o gasta más dinero del que declara percibir, puede configurarse una “discrepancia fiscal”. Entre las posibles consecuencias están: Lo que sigue vigente es el sistema de monitoreo financiero, mediante el cual los bancos deben reportar operaciones relevantes como parte de las medidas para combatir la evasión fiscal y la informalidad. Además de las revisiones fiscales, existen situaciones específicas en las que la autoridad puede inmovilizar cuentas bancarias en México: Por ello, especialistas recomiendan mantener en orden las declaraciones, justificar correctamente los ingresos y conservar documentación que respalde cualquier movimiento bancario.