Las salchichas que millones de mexicanos consumen todos los días no están hechas únicamente de pollo, cerdo o res. Un nuevo estudio de la Profeco reveló que estos embutidos incluyen agua, fécula, almidones, harinas, soya y aditivos químicos diseñados para modificar su textura, color y duración en anaquel. El análisis a las diferentes marcas de salchichas, realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, encontró que muchas marcas venden productos con altos niveles de sodio y nitritos, compuestos utilizados como conservadores y responsables del característico color rosado. En algunos casos, incluso superaron el límite permitido por la autoridad sanitaria. La investigación también exhibió que varias salchichas destacan palabras como “pavo” en sus empaques, aunque apenas contienen 4% de esa carne. Otras reportan más proteína de la que realmente tienen. “El tipo de salchicha no define su calidad”, advirtió Profeco en su informe más reciente. Profeco analizó 37 productos distintos entre salchichas Viena, Frankfurt, de pavo, con pavo y para hot dog. El estudio confirmó que el agua representa cerca del 70% del producto final, mientras que ingredientes como almidón, fécula y soya son usados para retener líquidos y abaratar costos. Según el organismo, estos últimos ayudan a conservar el alimento y mantener el color rosado, pero en exceso pueden representar riesgos para la salud. La pregunta que el consumidor ahora se hace es ¿Qué contiene entonces realmente las salchichas?, los expertos de la Profeco dieron en la tecla y revelaron la verdad de trás de estos embutidos. Profeco recordó que el exceso de sodio “eleva la presión arterial y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares”. La mayoría de los productos evaluados mostraron sellos de advertencia por exceso de sodio y grasas saturadas. El informe detectó productos que exceden los límites permitidos de nitritos o engañan al consumidor con información nutrimental incorrecta. Algunas marcas también destacaron ingredientes que prácticamente no contienen en cantidades relevantes. Profeco explicó que el límite máximo permitido de nitritos es de 156 mg/kg y tres productos lo rebasaron. También encontró cinco productos con menos proteína de la declarada y uno con menos grasa de la que prometía en su etiqueta. Aunque el estudio encontró irregularidades importantes, la Profeco también destacó que todos los productos evaluados cumplieron con calidad sanitaria y contenido neto declarado. También, varias marcas respetaron los niveles permitidos de nitritos y mostraron información nutrimental consistente. Profeco aclaró que “de pavo” no significa lo mismo que “con pavo”. Las primeras utilizan únicamente carne de esa ave, mientras que las segundas pueden mezclar pollo y pequeñas cantidades de pavo. El organismo también pidió revisar cuidadosamente las etiquetas antes de comprar. Los ingredientes aparecen en orden de mayor a menor cantidad, por lo que un producto que presume ser de pavo debería tener ese ingrediente en proporción dominante. Más allá del sabor o el precio, Profeco alertó sobre el elevado contenido de sodio presente en prácticamente todas las salchichas analizadas. Es así como la Organización Mundial de la Salud recomienda consumir menos de 2 mil miligramos diarios de sodio, una cifra que puede alcanzarse rápidamente con productos ultraprocesados. La dependencia recomendó evitar romper la cadena de frío, revisar la fecha de caducidad y consultar siempre la lista de ingredientes. “Haz un consumo informado”, insistió Profeco, al señalar que no todas las salchichas ofrecen la misma calidad ni el mismo contenido real de carne.