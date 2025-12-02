En esta noticia El beneficio

SI bien millones de mexicanos usan plataformas de identidad facial, ya sea por aplicaciones de sus bancos o para poder entrar a los estadios por medio de su FanID, Incode Technologies debutó una herramienta para proteger a las empresas contra las identidades falsas, generadas en muchos casos por IA que buscan perpetrar fraudes o robarse información.

Es el caso de diversos bancos que ya utilizan Deepsight, como Santander, Nubank y PNC Bank, además de Bytedance, la holding de TikTok.

“Los deepfakes han evolucionado más allá de la novedad. Ahora son un arma importante para el fraude”, dijo Ricardo Amper, fundador y director ejecutivo de Incode. “Cuando se puede falsificar la identidad, todo se rompe. Deepsight restaura la confianza al garantizar que cada captura muestra a un usuario humano frente a la cámara, no un deepfake”.

El estudio “¿Adecuado para su propósito? Detección de deepfakes en el mundo real” de la Universidad de Purdue la considera la herramienta para comprobar la identidad más precisa y con menos tasa de falsos negativos. Deepsight es la herramienta de Incode que supera a las ya utilizadas por gobiernos y grandes corporativos.

Se trata de la tecnología detrás de las apps de bancos y otras entidades que manejan datos sensibles de sus usuarios. Deepsight evita que sean engañados por personas (o bots) que buscan traspasar los sistemas de identidad que ya se utilizan, por ejemplo, al registrarte como nuevo usuario ante un banco.

Al ingresar a la app por primera vez, el usuario pasa un proceso de onboarding para comprobar su identidad.

La herramienta, disponible solo para grandes empresas, utiliza detección multimodal de Inteligencia Artificial. Es decir, reconoce contenido creado con IA, ya sea video, movimiento y profundidad para identificar la veracidad de videollamadas.

¿Cómo lo hace? Detecta anomalías sutiles en los comportamientos mostrados por los usuarios, además de comprobar que su dispositivo sea el que dice que es, así como la cámara (y su resolución) concuerde con la que recibe la institución. El resultado es ser 10 veces más preciso que la revisión humana.

Hoy los softwares o sistemas autónomos toman muchas decisiones por nosotros y por las instituciones que manejan nuestros datos. Entre lo que hacen están las transacciones de nuestro dinero y verifican nuestra identidad para que solo seamos nosotros quienes tengamos acceso a nuestros recursos.