La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que Ramón Güémez Sarre, director general adjunto de Administración, Finanzas y Sostenibilidad, dejará su cargo a finales de mayo, tras decidir ejercer su plan de retiro luego de una trayectoria de casi 18 años en la institución. La salida ocurre en un momento clave para el Grupo BMV, tras la llegada de Jorge Alegría Formoso como director general, periodo en el que la BMV ha impulsado una serie de cambios estratégicos. Entre ellos, destaca la modernización de su infraestructura de negociación mediante un acuerdo con Nasdaq, el fortalecimiento de la Cámara de Compensación de Valores (CCV) y los planes para dinamizar el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer). Dichos procesos también han implicado mayores costos para la plaza bursátil. En conferencia con analistas, el propio Güémez Sarre anticipó que los gastos de la compañía podrían crecer a un “dígito alto” durante este año, en línea con las inversiones en modernización operativa. Durante su paso por la bolsa, Güémez Sarre participó en hitos relevantes como la oferta pública inicial de la BMV en 2008, así como en la implementación de estrategias clave en riesgos, ciberseguridad y sostenibilidad. Asimismo, su gestión estuvo marcada por el fortalecimiento de la rentabilidad del grupo, al elevar el margen de 46% a 57% en las áreas financieras bajo su responsabilidad. El Consejo de Administración del Grupo BMV, encabezado por su presidente, Marcos A. Martínez Gavica, junto con el director general, reconoció la trayectoria y contribución del directivo a lo largo de casi dos décadas. La institución destacó que su participación fue clave en la consolidación de iniciativas estratégicas que hoy forman parte de la estructura operativa del grupo. Se prevé que en los próximos días el Grupo BMV publique sus resultados financieros al primer trimestre de 2026.