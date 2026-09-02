México se encuentra entre los cuatro mercados que Mastercard considera prioritarios para el crecimiento de la economía global, debido al potencial que representa la digitalización y particularmente, la incorporación de pequeños negocios a los servicios financieros digitales.

Jon Huntsman, vicepresidente y presidente de Crecimiento Estratégico de Mastercard, explicó durante el México Summit 2026 que la compañía mantiene un enfoque de crecimiento, inversión y colaboración en el país, al que considera una de las economías con mayor margen para avanzar en la transición del efectivo hacia los pagos digitales.

“México es uno de ellos. Y con eso, como compañía, tenemos un enfoque muy fuerte en crecimiento, inversión, colaboración y asociación en México”, señaló.

Jon Huntsman en el México Summit 2026.

Para el directivo, uno de los principales retos estará en llevar esta transformación a las pequeñas empresas, ya que más de 90% de la base económica del país está conformada por microempresas.

“Cuando miro a México, veo una potencia que tiene un margen de crecimiento que no se parece al de ninguna otra gran economía. Y eso es el cambio estructural del efectivo a la digitalización”, afirmó.

Mastercard busca alcanzar a 1.5 millones de pequeños negocios

Huntsman destacó que muchas microempresas todavía enfrentan dificultades para adoptar tecnología y pasar de la informalidad a la formalidad.

Ante ello, Mastercard busca ampliar sus programas de capacitación, mentoría y digitalización. La compañía ha alcanzado a alrededor de 500,000 pequeños negocios y pretende llevar esa cifra alrededor de 1.5 millones.

Sin embargo, el directivo consideró que el éxito de la transformación digital no deberá medirse únicamente por el acceso a la tecnología, sino por su utilización.

“Ese será el indicador más importante, que es la utilización. Puedes tenerlo frente a ti, pero si no lo usas, no sirve”, sostuvo.

Una mayor adopción tecnológica, agregó, también puede facilitar el acceso de los pequeños negocios al crédito y apoyar su transición hacia la formalidad.

Seguridad, otro reto para la digitalización

Huntsman advirtió que la confianza y la seguridad serán determinantes para que los negocios adopten herramientas digitales. Señaló que más de la mitad de las pequeñas empresas han sido blanco de ataques cibernéticos, phishing u otros incidentes maliciosos.

Con el avance de tecnologías como la inteligencia artificial, añadió, también crecerán los riesgos, por lo que la protección de los pagos y de la información será indispensable.

“Sin confianza, no tenemos nada. Con confianza, lo tenemos todo”, afirmó.

El directivo también señaló que la digitalización será clave para elevar la productividad en México ante una menor expansión de la fuerza laboral.