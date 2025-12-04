El Servicio de Administración Tributaria, SAT, advirtió que revisará los depósitos en efectivo realizados durante noviembre y diciembre que excedan 15.000 pesos y no hayan sido aclarados. La autoridad recordó que estos movimientos “generan IDE de manera automática”, según la Ley vigente.

El SAT, como dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que las instituciones financieras ya entregaron los reportes mensuales y que cualquier diferencia no aclarada será notificada a los contribuyentes. El SAT precisó que, tras ser informado, el usuario cuenta con un plazo de 20 días hábiles para responder.

La Secretaría de Hacienda indicó que, de no desvirtuarse el saldo, se emitirá el crédito fiscal correspondiente. Según el SAT, “las multas incluirán actualización y recargos desde el momento en que el impuesto debió recaudarse”, lo que incrementará el monto final.

Secretaría de Hacienda

Cómo se calcula el IDE y quién debe pagarlo

El IDE aplica a los depósitos en efectivo que superen los 15.000 pesos mensuales, sin importar si provienen de uno o varios movimientos. Hacienda explicó que “el impuesto se obtiene multiplicando el excedente por la tasa del 3%”, de forma automática.

Toda persona física o moral está sujeta al pago cuando sus depósitos superan el límite establecido o cuando adquieren cheques de caja en efectivo, sin importar el monto. El SAT afirmó que estas operaciones “son monitoreadas por las instituciones financieras”.

Fechas límite y recaudación del impuesto

Las instituciones financieras recaudan el IDE el último día de cada mes o hasta el tercer día hábil siguiente. La LIDE establece que “los depósitos a plazo superiores a 15 000 pesos deben causar el impuesto al momento de realizarse”, sin excepciones.

Si el contribuyente no tiene fondos suficientes, el banco podrá retener el IDE hasta que ocurra un nuevo depósito durante el ejercicio fiscal. La normativa señala que “la recaudación pendiente se hará efectiva en cuanto exista saldo disponible en cualquier cuenta”.

El SAT tiene la lupa sobre los depósitos en efectivo Fuente: narrativas-mx

Qué ocurre si no se paga y cómo se regulariza

Si el SAT detecta un saldo a cargo, notificará al contribuyente y abrirá un periodo de 20 días hábiles para presentar documentación que desvirtúe el adeudo. La autoridad subrayó que “es indispensable responder dentro del plazo para evitar sanciones mayores”.

De no aclararse el saldo, el SAT emitirá el crédito fiscal e iniciará el cobro con actualizaciones y recargos. La dependencia recordó que el impuesto se paga directamente a través de las instituciones financieras, quienes actúan como retenedoras del IDE.