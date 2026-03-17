El Servicio de Administración Tributaria (SAT) encendió las alarmas entre los grandes contribuyentes del país después de dar a conocer las tasas efectivas promedio del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios fiscales 2022 y 2023. La publicación abarca 80 actividades económicas distribuidas en 11 sectores clave —entre ellos comercio al mayoreo y menudeo, manufactura, minería y servicios financieros— y viene acompañada de un mensaje directo a quienes no alcanzaron esos promedios: el fisco ya los tiene identificados y los espera. Estos parámetros, que el SAT obtiene cruzando declaraciones anuales, CFDI, pedimentos y dictámenes fiscales, funcionan como termómetro oficial del cumplimiento tributario: quien se aleje del promedio de su sector, se convierte automáticamente en candidato a revisión. El SAT no esperó a que los contribuyentes descubrieran la publicación por su cuenta. A través del Buzón Tributario, la autoridad ya notificó directamente a aquellas empresas cuya tasa efectiva quedó por debajo de los parámetros sectoriales, instándolas a corregir su situación de forma voluntaria mediante la presentación de declaraciones anuales complementarias. El mensaje es claro: actuar antes de que el fisco lo haga primero, porque quienes no regularicen su situación quedan expuestos a auditorías formales dentro del programa de fiscalización 2026, que contempla 16,200 revisiones en total, de las cuales 1,200 apuntan específicamente a grandes contribuyentes. La publicación de tasas efectivas no es nueva —comenzó en 2021 con datos de 2016 a 2019— pero su alcance se amplió de manera consistente. Lo que distingue a esta entrega es la combinación de dos factores: la cobertura de sectores que concentran el 35.6% de la recaudación federal total, y la acción proactiva del fisco al contactar contribuyentes antes de abrir expedientes. Esta doble presión —transparencia de parámetros más notificación anticipada— convierte las tasas efectivas en una herramienta de disuasión fiscal tan relevante como las auditorías mismas.