La Secretaría de Bienestar anunció la apertura del registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, que se llevará a cabo del 23 al 29 de marzo en todo el país. El proceso forma parte de la política social impulsada por el Gobierno de México. Durante la conferencia matutina, la secretaria Ariadna Montiel Reyes destacó que este apoyo es un derecho constitucional. “Presenté el calendario de registro para la Pensión Discapacidad, un derecho constitucional para quienes viven con esta condición”, señaló junto a la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, informó que continúa la dispersión de recursos de los Programas de Bienestar. “Continúa el pago del bimestre marzo-abril… a más de 18.8 millones de beneficiarios”, con una inversión superior a 104 mil millones de pesos, cuyo depósito concluye el 26 de marzo. El registro estará disponible en todos los módulos de Bienestar del país, en un horario de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas. Las autoridades exhortaron a la población a ubicar su módulo más cercano a través del portal oficial. Montiel Reyes subrayó que la pensión beneficia actualmente a más de 1.5 millones de personas. “Hoy la rehabilitación y habilitación de las personas con discapacidad permanente es un derecho constitucional, con prioridad a los menores de 18 años”, afirmó. Para acceder a la pensión, las personas interesadas deben acudir con documentación básica que permita acreditar identidad, condición y domicilio. El trámite es gratuito y se realiza de manera presencial en los módulos habilitados. Las autoridades reiteraron que el certificado de discapacidad debe ser emitido por una institución pública de salud, como parte fundamental del proceso de validación del derecho al apoyo. Requisitos: El proceso de registro se organizará con base en la letra inicial del primer apellido, con el objetivo de evitar aglomeraciones y facilitar la atención en los módulos de Bienestar en todo el país. También se contemplan días de atención general durante el fin de semana, para quienes no puedan acudir en la fecha correspondiente entre semana. Calendario: La secretaria recordó que en 24 entidades la pensión es universal hasta los 64 años, mientras que en otras se prioriza a menores de 30 años y comunidades indígenas, ampliando así la cobertura del programa social.