El titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora Torres, durante la presentación del PNIF 2025-2030

Los papeles se voltearon. Ahora Ricardo Salinas Pliego tiene un crédito de 18 meses sin intereses, pero su cobrador no será Elektra, sino el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El empresario mexicano, dueño y fundador de Grupo Salinas, ya hizo un primer pago al fisco, con un monto superior a MXN $10,400 millones de pesos, de los MXN $32,000 que debe de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

El resto de la deuda se pagará de forma mensual, con un plazo de 18 meses, dijo el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora Torres, en conferencia de prensa.

“Es muy sencillo, son 18 pagos mensuales a partir del siguiente mes. El crédito fiscal deberá estar cubierto a mediados del año que viene. No hay ningún secreto”, mencionó el funcionario.

La economía se acelerará

Desde la perspectiva de la Secretaría de Hacienda la economía mexicana empieza a ver la luz al final del túnel y será a partir del segundo trimestre de este año que se consolide la aceleración de la actividad, de acuerdo con el titular de la dependencia, Edgar Amador Zamora Torres.

El secretario de Hacienda dijo que el país mostró signos de recuperación al cierre del año anterior, pues el Producto Interno Bruto (PIB) mostró un crecimiento de 1.6% anual durante el cuarto trimestre, a lo que se sumó un alza de 0.6% en el acumulado de 2025.

“Es aún más valioso si tomamos en consideración que México evitó la recesión que los analistas anticiparon, aún cuando el entorno externo era complejo”, comentó el funcionario.

Añadió que el crecimiento de 2025 refleja la estabilidad de precios y un marco fiscal responsable.

“México llegó a 2026 con bases sólidas, disciplina fiscal, deuda manejable y una economía que se adapta y compite”, subrayó.

La razón de la aceleración en el segundo trimestre, dijo Zamora Torres, será la implementación del Plan México, que incluye proyectos de infraestructura carretera, desarrollo ferroviario y modernización de puertos y aeropuertos.

Aumenta la recaudación

Durante 2025, la Secretaría de Hacienda reportó que la recaudación fiscal aumentó 4.1% en comparación con 2024, por lo que los impuestos sumaron un total de MXN $5,296.4 millones, de acuerdo con el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al cuarto trimestre de 2025, elaborado por la Secretaría de Hacienda.

El monto de la recaudación fiscal representó un récord el año pasado, al alcanzar 15.1% del Producto Interno Bruto, señala el documento.

Al interior de los impuestos, los que presentaron una mayor expansión fueron los gravámenes a las importaciones.

Entre 2024 y 2025, este indicador se expandió 21.4%, para cerrar el año pasado en MXN $173,600 millones.

Este incremento, señaló la Secretaría de Hacienda, reflejó una mayor fiscalización aduanera, la actualización de fracciones arancelarias para países sin tratado comercial y el nuevo tratamiento a importaciones de bajo valor, conocida como minimis.