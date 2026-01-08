La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) estableció que ningún restaurante, bar o cafetería puede agregar propinas automáticamente a la cuenta ni exigir su pago como condición para recibir el servicio.

La medida, anunciada por el titular Iván Escalante, apunta a combatir una práctica que se había vuelto común en establecimientos de todo el país y que vulnera los derechos básicos del consumidor.

Esta decisión se fundamenta en el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que prohíbe cualquier método comercial coercitivo o abusivo .

La propina, por definición, debe ser voluntaria y surgir exclusivamente de la decisión del cliente, no como una imposición. Cualquier cargo agregado sin autorización expresa resulta ilegal, sin importar cómo se denomine en el comprobante de compra.

La propina debe ser siempre voluntaria; agregarla automáticamente al ticket constituye una práctica ilegal. Fuente: Shutterstock.

Los trucos de los restaurantes que ahora están prohibidos

Muchos establecimientos intentaron disfrazar la propina obligatoria bajo nombres alternativos como “cargo por servicio” o “service charge”. Según Profeco, esta práctica constituye un engaño al consumidor, ya que convierte un acto voluntario en un componente fijo del consumo que altera el precio real del servicio . Estos cargos disfrazados están ahora expresamente prohibidos y pueden derivar en sanciones para los negocios que persistan en cobrarlos.

La autoridad enfatiza que no existe diferencia legal entre agregar una “propina” o un “cargo por servicio” sin previo aviso. Ambas modalidades violan el derecho del consumidor a decidir libremente sobre su dinero y constituyen prácticas comerciales abusivas sancionables.

Cuánto dejar de propina: la decisión es totalmente tuya

En México no existe un porcentaje obligatorio de propina. Aunque la costumbre social sugiere dejar entre 10% y 15% del consumo total , esto es únicamente una referencia cultural, no una obligación legal. El cliente tiene absoluta libertad para no dejar propina, ajustarse a ese rango o incluso dar más, sin que el establecimiento pueda condicionar su servicio o salida a esta decisión.

Esta libertad es fundamental: la propina representa un reconocimiento al buen servicio recibido, y su carácter voluntario es lo que le da significado. Forzarla mediante su inclusión automática en la cuenta elimina su esencia y transforma un gesto de gratitud en un cobro más.

Si un establecimiento cobra propina sin consentimiento, Profeco recomienda conservar el comprobante y presentar la queja por teléfono, redes sociales o directamente en sus oficinas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo denunciar y qué sanciones enfrentan los negocios

Profeco exhorta a los consumidores a revisar cuidadosamente su ticket antes de pagar . Si detectan que se agregó propina sin su consentimiento, tienen derecho a exigir que se retire de inmediato. En caso de negativa, se puede presentar una denuncia formal a través del Teléfono del Consumidor, las redes sociales oficiales de Profeco o acudiendo directamente a sus oficinas.

Para que la denuncia sea efectiva, es fundamental conservar el comprobante de pago, identificar correctamente el establecimiento y detallar el cargo no autorizado. Las sanciones para los comercios que incurran en estas prácticas abusivas incluyen multas económicas y medidas administrativas que varían según la gravedad y reincidencia.