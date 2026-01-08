El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) implementó un cambio significativo que reduce drásticamente el periodo de espera para acceder a un crédito hipotecario.

Esta medida representa un alivio importante para quienes buscan independizarse o mejorar su situación habitacional, eliminando una barrera que durante años retrasó las aspiraciones de muchas familias trabajadoras.

Ahora con solo seis meses de cotización continua, los trabajadores pueden iniciar el trámite de su crédito hipotecario. Fuente: Shutterstock

La nueva regla que cambia todo: solo 6 meses de cotización

El organismo público confirmó oficialmente que redujo a la mitad el periodo mínimo de cotización necesario para solicitar un crédito hipotecario .

Anteriormente, los trabajadores debían acumular 12 meses de cotización continua antes de poder iniciar su trámite, pero ahora este requisito se estableció en únicamente seis meses ininterrumpidos.

Esta modificación, implementada durante la administración actual, busca acelerar el acceso a la vivienda y permitir que más personas puedan ejercer este derecho fundamental en menor tiempo.

Los 1,080 puntos: el otro requisito que debes conocer

Aunque el tiempo de cotización se redujo considerablemente, la precalificación sigue siendo indispensable. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores mantiene un sistema de evaluación por puntos, donde necesitas alcanzar 1,080 puntos para acceder al financiamiento.

Este proceso gratuito, que puedes realizar sin intermediarios a través de Mi Cuenta Infonavit, determina tu capacidad de pago y el monto al que puedes aspirar. Las mujeres tienen una ventaja adicional: el programa Mujer Infonavit otorga un bono automático de 20 puntos, facilitando que alcancen el puntaje mínimo más rápidamente.

Alcanzar los 1,080 puntos en Mi Cuenta Infonavit sigue siendo indispensable para conocer el monto y la elegibilidad del crédito hipotecario. Fuente: Shutterstock

¿Qué factores pesan en la balanza de tu crédito hipotecario?

El Infonavit evalúa múltiples aspectos personales para determinar tu elegibilidad. Entre los criterios principales se encuentran tus bimestres de cotización continua, tu salario mensual integrado, el saldo acumulado en tu Subcuenta de Vivienda, tu edad y tu categoría como trabajador.

Sin embargo, la evaluación no se limita únicamente a tu historial individual: el organismo público también considera características de tu empleador, incluyendo el cumplimiento en el pago de aportaciones patronales, la estabilidad laboral que ofrece la empresa y el contexto del negocio, como su ubicación y sector económico.

Cómo verificar si ya calificas para tu crédito hipotecario

Si ya cumpliste los seis meses de cotización continua, el siguiente paso es realizar tu precalificación en línea. Ingresa a micuenta.infonavit.org.mx con tus credenciales y verifica si alcanzaste los 1,080 puntos requeridos. El sistema te mostrará de manera transparente tu puntaje actual y el monto al que puedes acceder.

Recuerda que este trámite es completamente gratuito y no requiere intermediarios, por lo que debes realizarlo directamente en el portal oficial para evitar fraudes o cobros indebidos.