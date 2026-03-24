El Banco de México (Banxico) puso en consulta pública una propuesta de reforma a distintas normas relacionadas con transferencias electrónicas, con el objetivo de hacer más sencillo, rápido e intuitivo el envío de dinero desde dispositivos móviles. La información fue confirmada por su gobernadora, Victoria Rodríguez Ceja. La funcionaria explicó que estos cambios estarán acompañados de guías técnicas que detallarán los procesos que deberán seguir las instituciones que operan en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) dentro de sus aplicaciones móviles. El objetivo es estandarizar y simplificar la forma en que los usuarios realizan transferencias. Asimismo, señaló que estas modificaciones deben ir de la mano con un compromiso del sector bancario, incluyendo una ruta clara de implementación para mejorar tanto la iniciación de pagos como los servicios ofrecidos a los clientes a través del SPEI. Durante su participación en la 89 Convención Bancaria, Rodríguez Ceja también destacó que otro reto pendiente es incrementar la aceptación de pagos con tarjeta en los comercios, ya que, aunque su uso sigue creciendo, el ritmo de expansión empezó a desacelerarse en comparación con años anteriores. La última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera indicó que 37 de cada 100 personas afirmaron haber realizado transferencias o envíos de dinero mediante internet o aplicaciones móviles. Sin embargo, estos datos también reflejan una brecha de género: mientras el 41% de los hombres utilizó estos medios electrónicos, en el caso de las mujeres la proporción fue de 34%. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su administración busca fortalecer el crecimiento económico mediante diversos mecanismos de digitalización. Entre las metas planteadas, destacó que este mismo año se pretende, en coordinación con el sector bancario, hacer obligatorio el uso de pagos digitales en gasolineras y casetas. Durante su conferencia desde Cancún, tras participar en la Convención Bancaria, la mandataria afirmó que esta medida permitirá ampliar el acceso a pagos electrónicos y avanzar en la transformación digital del país. Asimismo, explicó que la estrategia contempla unificar trámites entre municipios, estados y la federación; digitalizar permisos mediante ventanillas únicas; modernizar catastros, registros civiles y de propiedad; y reforzar la digitalización del Banco del Bienestar, con el objetivo de que millones de familias puedan recibir apoyos sin depender del efectivo. Por su parte, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, indicó que los nuevos modelos de banca digital abren oportunidades de innovación, aunque advirtió que el efectivo sigue predominando, ya que ocho de cada diez transacciones en el país aún se realizan de esta forma. También mencionó que la banca trabaja junto con el Banco de México para simplificar los pagos electrónicos e impulsar herramientas como CoDi y DiMo. Además, adelantó que se analiza una propuesta para eliminar de forma temporal la tasa de intercambio en pagos con tarjeta en gasolineras.