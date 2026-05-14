La Secretaría de Educación Pública (SEP) ratificó que el calendario escolar 2025-2026 continuará vigente a nivel nacional y que el ciclo actual terminará oficialmente el próximo 15 de julio de 2026. No obstante, el Gobierno federal también indicó que algunos estados podrían hacer ajustes ante situaciones extraordinarias. El anuncio fue dado a conocer por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, después de que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) acordara conservar los 185 días efectivos de clases establecidos en el calendario oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación. La decisión surge luego de la controversia por la propuesta de adelantar el fin del ciclo escolar al 5 de junio, medida que había sido planteada ante las altas temperaturas registradas en distintas regiones del país y la logística relacionada con el Mundial 2026. Aunque el calendario nacional permanecerá sin cambios, Mario Delgado explicó que las entidades federativas tendrán la posibilidad de solicitar adecuaciones regionales en caso de enfrentar condiciones extraordinarias. Entre los estados que podrían aplicar modificaciones destacan principalmente las sedes del Mundial 2026 y aquellas regiones donde las temperaturas extremas afectan regularmente las actividades escolares. Las entidades que podrían implementar ajustes son: Estos estados serán sede oficial de partidos del Mundial de Futbol, por lo que podrían requerir cambios relacionados con temas de movilidad, logística o actividades vinculadas al torneo. Asimismo, otras entidades podrían adaptar sus calendarios escolares debido a las olas de calor que se presentan cada año, sobre todo en el norte y sureste del país. Entre los estados que históricamente realizan modificaciones por condiciones climáticas se encuentran: Sin embargo, la SEP precisó que cualquier ajuste deberá ser aprobado por las autoridades educativas locales y garantizar el cumplimiento de los programas académicos establecidos. Durante su intervención, Mario Delgado señaló que la decisión se tomó tras escuchar las opiniones de madres y padres de familia, docentes, cuidadores y autoridades educativas estatales. El funcionario explicó que adelantar más de un mes el cierre del ciclo escolar podría afectar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y complicar la organización de millones de familias en el país. También reconoció que la propuesta inicial generó un amplio debate sobre la flexibilidad del calendario escolar; sin embargo, consideraron que un cambio de esa magnitud requería mayor consenso y planeación anticipada. La propuesta original de concluir el ciclo escolar antes de tiempo provocó críticas entre especialistas, docentes y padres de familia, quienes advirtieron que reducir semanas de clases podría profundizar el rezago educativo. Otra de las principales críticas fue que la medida parecía priorizar la organización del Mundial 2026 por encima de las necesidades académicas de estudiantes y maestros.