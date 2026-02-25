El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso la lupa sobre el uso de tarjetas departamentales en México y lanzó una advertencia directa a los contribuyentes. A partir de 2026, la autoridad fiscal intensificará la revisión de gastos realizados con plásticos emitidos por tiendas comerciales. Aunque no se trate de bancos tradicionales, los consumos con tarjetas de Coppel, Liverpool o Suburbia también pueden ser considerados dentro del análisis fiscal. Si los movimientos no coinciden con los ingresos declarados, el organismo puede iniciar un proceso de verificación y eventualmente aplicar sanciones. El SAT advirtió que las tarjetas departamentales generan registros financieros que pueden ser revisados en procesos de fiscalización. Aunque no estén vinculadas a una cuenta bancaria tradicional, sí evidencian nivel de gasto y capacidad de consumo. La autoridad puede cruzar los ingresos declarados con los consumos realizados y, si detecta diferencias relevantes, presumir ingresos no reportados. Esta medida se enmarca en una estrategia de mayor control y digitalización tributaria para reducir la evasión y reforzar la supervisión de operaciones. Existen ciertos patrones que pueden encender alertas en los sistemas de fiscalización del SAT, especialmente cuando los consumos no coinciden con los ingresos declarados. Entre los principales focos de atención se encuentran: Aunque el organismo tributario no revisa de forma automática todas las operaciones, sí puede intervenir cuando detecta movimientos atípicos. En esos casos, la autoridad está facultada para solicitar documentación adicional que permita justificar el origen de los recursos y aclarar la situación financiera del contribuyente. Si el SAT detecta diferencias entre ingresos y gastos, puede iniciar un procedimiento de aclaración y exigir al contribuyente que compruebe el origen de los recursos con documentación válida. En caso de no justificar los montos observados, la autoridad puede imponer multas proporcionales al ingreso no acreditado, además de actualizaciones y recargos. En escenarios más graves, cuando se presume ocultamiento de ingresos, el caso puede derivar en un proceso por posible defraudación fiscal, por lo que se recomienda llevar un control ordenado de ingresos y consumos.