Miles de adultos mayores en México han comenzado a movilizarse para conseguir una de las credenciales más importantes del país. La convocatoria no solo implica un trámite más, sino el acceso a un documento que podría cambiar la forma en que reciben atención médica. En los últimos días, la información empezó a circular con fuerza, generando dudas sobre quiénes pueden acceder y hasta cuándo hay tiempo para anotarse. La clave está en cumplir con un requisito puntual y no dejar pasar la fecha límite. Detrás de este proceso hay una estrategia más amplia que busca reorganizar el sistema de salud. Sin embargo, el primer paso es concreto y tiene un plazo definido que los interesados deben tener en cuenta. El Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, confirmó el inicio del registro para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud. Esta etapa está dirigida a personas de 85 años o más. Este registro forma parte de la implementación del nuevo sistema que busca integrar los servicios del IMSS, ISSSTE y IMSS Bienestar. La credencial universal de salud será más que un documento de identificación. Permitirá a los beneficiarios atenderse en distintas instituciones públicas sin restricciones por afiliación. El objetivo es que cualquier persona pueda recibir atención médica en cualquiera de los sistemas disponibles, optimizando recursos y reduciendo barreras en el acceso a la salud. Además, el proyecto contempla avances tecnológicos: Estas funciones se implementarán de forma gradual entre 2026 y 2028, según el plan oficial. Para completar el registro, los adultos mayores deben presentar documentación básica que valide su identidad y domicilio. El trámite es presencial y gratuito. Entre los requisitos principales se encuentran: Es importante respetar el calendario asignado y acudir al módulo correspondiente. En caso de no hacerlo en la fecha indicada, existen días para rezagados. Este proceso marca el inicio de una transformación en el sistema de salud mexicano. Para los adultos mayores, registrarse a tiempo puede ser clave para acceder a los beneficios del nuevo modelo.