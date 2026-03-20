La falta de acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes) persiste pese a la solidez de la economía mexicana, advirtió el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, quien llamó a la banca a ampliar el financiamiento productivo. “México, sin embargo, requiere la expansión del crédito productivo y el acceso al financiamiento”, dijo durante su participación en la 89 Convención Bancaria. El funcionario destacó que el país mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos, en medio de un entorno internacional complejo, con estabilidad financiera, reservas internacionales superiores a u$s 250 mil millones y finanzas públicas sostenibles. “En un entorno internacional marcado por episodios de volatilidad financiera, presiones inflacionarias y ajustes en las condiciones monetarias globales, la economía mexicana ha mantenido estabilidad y resiliencia y apunta en 2026 a un crecimiento sólido y sostenido”, sostuvo. Amador subrayó que el principal reto del sistema financiero es que el crédito no está llegando a las empresas que sostienen la economía. En México, las pymes representan el 99% de los establecimientos y generan alrededor del 70% del empleo, pero enfrentan barreras para acceder a financiamiento competitivo. “Pero muchas se enfrentan todavía a limitaciones para acceder al financiamiento competitivo que les permita crecer aceleradamente y consolidarse”, señaló. Indicó que ampliar el acceso al crédito permitiría elevar la productividad, fortalecer la inversión y consolidar cadenas productivas en todo el país. El secretario de Hacienda resaltó que el sistema bancario mexicano se mantiene sólido, con un índice de capitalización cercano al 20% y una morosidad de alrededor de 2%. Sin embargo, reconoció que la penetración del crédito sigue siendo baja, ya que el financiamiento al sector privado equivale a cerca del 38% del Producto Interno Bruto. “Es indispensable que nuestro sistema financiero sea más profundo”, afirmó. Amador enfatizó que México ya cuenta con estabilidad macroeconómica, pero el desafío ahora es traducirla en mayor inversión y oportunidades. “Hoy tenemos condiciones para dar el siguiente paso: convertir esa estabilidad en más financiamiento, más inversión y más oportunidades para las y los mexicanos”, dijo. Finalmente, llamó a fortalecer la coordinación entre autoridades y la banca para que el crédito llegue a donde más se necesita. “Cuando el crédito llega a donde debe de llegar, el desarrollo económico se acelera, la inversión crece y el bienestar puede ampliarse de manera sostenida”, concluyó.