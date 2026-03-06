Nissan busca mantener su liderazgo en el mercado mexicano, donde es la marca que vende más autos nuevos cada año, y lo hace a través del lanzamiento de las nuevas versiones de dos de sus modelos insignia. A través del arranque de “Esto Es Nissan Reveals”, la marca de origen japonés presentó la versión 2026 de los modelos Sentra y Versa, unidades emblemáticas de la marca que son ensambladas en la planta de Aguascalientes, misma que ha generado más de un millón de uniandes en los últimos 10 años. El año pasado, Nissan vendió más de 274 mil unidades en México y se mantuvo por décimo séptimo año consecutivo como líder en ventas en el mercado nacional. El Versa fue el auto nuevo más vendido en México el año pasado con 90,223 unidades, mientras que el Sentra se mantuvo dentro del top 10 de autos más vendidos, con casi 22,000 unidades vendidas en 2025. “Nissan Versa y Nissan Sentra han acompañado a generaciones de mexicanos y hoy inician una nueva etapa en su historia. Estas nuevas versiones reflejan la capacidad de innovación de la marca y nuestro compromiso por ofrecer vehículos que marcan la diferencia en el segmento de los sedanes”, señaló Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan Mexicana e INFINITI. La presentación ocurre mientras la empresa busca un comprador para la fábrica de Aguascalientes, que incluye entre los finalistas a automotrices chinas como Geely y BYD. El Sentra 2026 tiene un diseño interior renovado que incorpora una parrilla negro brillante, faros LED y proyeccción que mejora la visibilidad hasta 53%. Al interior cuenta con dos pantallas de 12.3”, con una interfaz personalizable y una cabina más silenciosa, debido a que este modelo 2026 tiene un parabrisas acústico. El motor MR20 2.0L entrega 145 hp y 145 lb-pie de torque, acoplado a una transmisión CVT de segunda generación con bomba de aceite eléctrica y mecánica para una respuesta más inmediata. El precio del Sentra 2026 inicia en MXN $469,900 y alcanza los MXN $569,900, y está disponible en Naranja Magma, Azul Zafiro, Grafeno, Blanco Perlado, Rojo Escarlata, Negro y Gris Oxford. Por su parte, el Versa 2026 cuenta con una actualización integral que incluye rediseño en la parrilla y fascia, una pantalla táctil de 12.3″, así como un sistema de audio Premium BOSE, equipado con 8 bocinas. Para mayor practicidad, el modelo integra cargador inalámbrico, lo que permite mantener el espacio interior libre de cables. Nissan Versa 2026 suma 12 tecnologías de asistencia a la conducción, diseñadas para apoyar al conductor y anticipar posibles riesgos en diferentes escenarios de manejo. Con este paquete, el vehículo se posiciona entre las opciones más completas del segmento. El precio de este modelo arranca en MXN $382,900 y alcanza un máximo de MXN $470,900 en su versión más equipada.