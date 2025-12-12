Nissan lanza el SUV híbrido más comercializado del 2025: bueno, bonito y barato

La empresa automotriz Nissan ha revelado cuál es su modelo más vendido hasta la fecha en España. Este vehículo es un coche híbrido SUV, que se distingue por su diseño renovado y tecnología avanzada, orientada a satisfacer las necesidades de sus usuarios.

La empresa ha informado que el Nissan Qashqai se posiciona como líder en ventas dentro del mercado nacional. En el ranking general de ventas correspondiente a 2025, este modelo ocupa la 4ª posición, con más de 12.000 unidades vendidas.

Por otro lado, el Nissan Qashqai está disponible con tracción en dos o cuatro ruedas y ofrece motorización híbrida y e-POWER, ambas con etiqueta ECO, lo que permite su acceso sin restricciones a las zonas de bajas emisiones.

En cuanto a su precio, el coche tiene un costo inicial de 27.700 euros, una tarifa que se encuentra por debajo de la media de su segmento.

Las partes más destacables del coche Nissan más vendido del año. (Fuente: archivo)

Nissan Qashqai: las claves de su diseño

El diseño de la nueva generación de Qashqai, el SUV líder en el mercado, destaca gracias a su renovada moderna parrilla frontal y la última tecnología en faros LED, tanto delanteros como traseros.

Además, el parachoques trasero incorpora novedosos detalles que, junto con las opciones de llantas de aleación de 46 cm (18 pulgadas), 50 cm (20 pulgadas) o las aerodinámicas de 48 cm (19 pulgadas), le confieren un aspecto distintivo y atractivo.

Su práctica bandeja del maletero con doble fondo permite ocultar aquellas cosas que no se usan en el día a día para no estar sueltas como el paraguas o el parasol. Además, los acabados suaves de la tapicería y los asientos harán que viajar sea más confortable. A su vez, sus características tecnológicas son las siguientes:

NissanConnect Services: experiencia integrada que mantiene al conductor conectado con su ecosistema digital.

Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos: acceso a música, mensajes y aplicaciones sin necesidad de cables.

WiFi a bordo: conexión para hasta siete dispositivos sin utilizar los datos del móvil.

Conexión con el hogar: control de dispositivos inteligentes mediante el Asistente de Google o Alexa.

Estado del vehículo: información en tiempo real sobre presión de neumáticos, aceite, frenos y más.

Nuevo Nissan Qashqai: características de su motor

El nuevo Nissan Qashqai establece un nuevo referente en el ámbito de los SUV compactos al integrar dos modalidades de motorización híbrida: Mild Hybrid y e-POWER. A continuación, se presentan las características más relevantes de cada sistema:

Motor e-POWER (Híbrido eléctrico de nueva generación)

Versiones disponibles: e-POWER Gen3 190 CV (140 kW) 4x2 y e-POWER Gen3 Modo Sport 205 CV (151 kW) 4x2.

Tipo de combustible: híbrido (gasolina - eléctrico).

Consumo medio: entre 4,5 y 4,6 l/100 km.

Emisiones: desde 102 g/km de CO2, situándose entre las más bajas del segmento.

Motor Mild Hybrid (Híbrido 12V)