Nissan Juke renueva su propuesta en el segmento de los SUV urbanos con una combinación de motorizaciones híbridas y gasolina, nuevas tecnologías de asistencia al conductor y un diseño exterior e interior más moderno. El modelo mantiene su estilo atrevido y suma mejoras enfocadas en la conectividad, la seguridad y la eficiencia. La nueva generación del Nissan Juke incorpora sistemas como ProPILOT Assist, cámara inteligente de visión 360° y compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto. Además, ofrece una financiación flexible con cuotas desde 130 euros al mes y diferentes opciones de personalización tanto en el exterior como en el interior. El Nissan Juke está disponible con dos tipos de motorización, una gasolina y otra híbrida. Ambas opciones incorporan tecnologías orientadas a mejorar la eficiencia, el rendimiento y la experiencia de conducción. La versión gasolina del Nissan Juke equipa un motor 1.0 DIG-T de 114 CV, disponible con caja manual de seis velocidades o transmisión automática DCT de siete marchas. Esta motorización ofrece un equilibrio entre prestaciones y consumo, con cifras desde 5,8 l/100 km y tracción delantera. Además, el SUV incorpora modos de conducción ECO, STANDARD y SPORT, que permiten adaptar la respuesta del vehículo según el estilo de manejo y las necesidades del conductor. El Nissan Juke híbrido combina un motor eléctrico con otro de gasolina para desarrollar una potencia total de 143 CV. Esta configuración permite una conducción más silenciosa, reactiva y eficiente, con consumos desde 4,7 l/100 km y distintivo ECO. La tecnología híbrida también incorpora frenada regenerativa para recargar la batería durante la conducción y el sistema e-Pedal Step, que permite acelerar y desacelerar utilizando únicamente el pedal del acelerador en determinadas situaciones. Según la marca, el vehículo puede circular en modo 100% eléctrico durante el 67% del tiempo en ciertos trayectos. El diseño del Nissan Juke mantiene la estética atrevida que caracteriza al modelo desde sus primeras generaciones. La nueva versión incorpora novedades tanto en el exterior como en el habitáculo, con mejoras enfocadas en la personalización, el confort y la funcionalidad para la conducción urbana y los viajes largos. El Nissan Juke incorpora diferentes sistemas tecnológicos orientados a mejorar la seguridad, la conectividad y la comodidad durante la conducción. El SUV suma asistentes inteligentes y funciones avanzadas que buscan facilitar tanto los desplazamientos urbanos como los trayectos por carretera. El Nissan Juke cuenta con diferentes alternativas de financiación a través del sistema Nissan Flex 4D. La marca ofrece un plan con entrada inicial y otro sin entrada, ambos con 37 cuotas y una última cuota final de 20.822,45 euros. La financiación con entrada requiere un pago inicial de 6.025,49 euros. Luego, el cliente abona 37 cuotas mensuales de 130 euros. La opción sin entrada permite acceder al Nissan Juke mediante 37 cuotas de 324 euros mensuales, manteniendo la misma cuota final de 20.822,45 euros. Al finalizar el contrato, el usuario puede elegir entre quedarse con el vehículo pagando la última cuota, cambiarlo por un nuevo modelo o devolverlo.