Este sábado, 3 de enero de 2026, la Iglesia católica celebra a Santa Estefanía Quinzani, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de sobresalir en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,

Santa Estefanía Quinzani fue una virgen de la Tercera Orden de Santo Domingo, destacándose por su dedicación a la contemplación de la Pasión del Señor y la instrucción cristiana de las jóvenes.

Santoral del día | Santa Estefanía Quinzani (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa Estefanía Quinzani?

Santa Estefanía Quinzani fue una beata originaria de Soncino, en la región de Lombardía, Italia. Nació en un entorno que fomentó su profunda espiritualidad y dedicación a la fe cristiana. Su vida estuvo marcada por un compromiso ferviente con la contemplación de la Pasión del Señor, lo que la llevó a vivir en un estado de oración constante y reflexión sobre el sacrificio de Cristo.

Como virgen de la Tercera Orden de Santo Domingo, Estefanía se dedicó no solo a su vida espiritual, sino también a la instrucción cristiana de las jóvenes de su comunidad. Su labor educativa fue fundamental para transmitir los valores y enseñanzas del cristianismo, formando a las nuevas generaciones en la fe y en la moral cristiana.

La vida de Santa Estefanía Quinzani es un ejemplo de devoción y servicio. Su legado perdura a través de su dedicación a la contemplación y la enseñanza, inspirando a muchos a seguir su camino de fe y compromiso con Dios y la comunidad.

Para los que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el sábado, 3 de enero de 2026

El 3 de enero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando la figura del Beato Ciriaco Elías Chevara, quien vivió en el siglo XIX. Este beato es conocido por su dedicación a la educación y su labor en la promoción de la fe en la India, donde dejó un legado significativo en la vida de muchos creyentes.

Además, se conmemoran a varios mártires y obispos del siglo IV, entre ellos San Daniel, diácono y mártir y San Florencio, obispo. Estos santos son recordados por su valentía y compromiso con la fe cristiana en tiempos de persecución, sirviendo como ejemplos de devoción y sacrificio para los fieles de hoy.

La lista de santos también incluye a San Teógeno, San Gordio, San Luciano, San Teopempo y San Teonas, todos ellos mártires y figuras importantes en la historia de la Iglesia. Su celebración en esta fecha resalta la rica tradición de la santidad y el martirio en la historia del cristianismo, inspirando a los creyentes a seguir su ejemplo de fe y entrega.

La oración para Santa Estefanía Quinzani:

Oh Santa Estefanía Quinzani, intercede por nosotros ante el Señor. Amén.