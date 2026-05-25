Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Felipe Neri que se recuerda cada 26 de mayo.

Santoral del día | San Felipe Neri (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Felipe Neri?

San Felipe Neri fue un destacado presbítero conocido por su dedicación en la labor de rescatar a los jóvenes de las influencias malignas. Su compromiso con la educación espiritual y moral de los jóvenes lo llevó a fundar el Oratorio en Roma, un lugar donde se promovía el desarrollo integral a través de lecturas espirituales, canto y actividades de caridad.

La obra de San Felipe Neri se caracterizó por la práctica constante del amor al prójimo y la sencillez evangélica. Su enfoque en la alegría y el servicio ferviente a Dios lo convirtió en un referente espiritual no solo en su tiempo, sino también para las generaciones posteriores. Su capacidad de conectar con los jóvenes y guiarlos hacia un camino de virtud fue fundamental en su ministerio.

Por estas razones, San Felipe Neri es conocido como "el apóstol de Roma", un título que refleja su impacto y legado en la iglesia y en la vida de muchos. Su enfoque en la alegría y el amor al prójimo continúa inspirando a quienes buscan seguir su ejemplo de vida dedicada al servicio de Dios y de los demás.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

este

santo

adoración por Dios

Santoral del día | San Felipe Neri (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el martes, 26 de mayo de 2026

El próximo 26 de mayo de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, reflejando la rica herencia espiritual de la Iglesia a lo largo de los siglos. Entre ellos se encuentra el Beato Andrés Franchi, un religioso del siglo XIV que es recordado por su dedicación y servicio a la fe, así como también San Andrés Kaggwa, mártir del siglo XIX originario de Uganda, que es honrado por su valentía y compromiso en la evangelización.

La festividad también honra a San Berengario de Saint-Papoul, quien vivió en el siglo XI y es conocido por su papel en la vida monástica europea y a San Desiderio de Vienne, un destacado obispo del siglo VI que promovió la unidad cristiana en su región. Además, la Iglesia conmemora a San Eleuterio, papa del siglo II, conocido por su liderazgo durante una época tumultuosa en el cristianismo primitivo.

Otras figuras veneradas el 26 de mayo incluyen a Santa Felicísima de Todi, Beato Francisco Patrizi, San José Chang Song-jib, San Lamberto de Vence, San Pedro Sanz y Jordá, San Ponciano Ngondwe, San Prisco y compañeros y San Simetrio de Roma. Cada uno de estos santos ha dejado una huella significativa en la historia de la fe y su memoria será celebrada por los fieles en esta fecha especial.

La oración para San Felipe Neri:

Oh San Felipe Neri, apóstol de la alegría y padre de la caridad, inflama nuestro corazón con el amor de Dios; alcánzanos humildad y pureza, constancia en la oración y fidelidad a la voluntad del Padre. Enséñanos a servir con mansedumbre, a preferir lo pequeño, a vivir con un espíritu sencillo y gozoso. Intercede por nosotros en nuestras necesidades, consuélanos en las pruebas, líbranos del pecado y condúcenos por el camino de la santidad, para que un día gocemos de la eterna bienaventuranza. Amén.