Este jueves, 28 de mayo de 2026, la Iglesia católica celebra a San Germán de París, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de sobresalir en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,

San Germán de París, obispo y antes abad de San Sinforiano de Autún, destacó por conservar la vida monástica mientras ejercía una fructuosa cura de almas.

Santoral del día | San Germán de París (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Germán de París?

San Germán de París fue un obispo que ejerció su ministerio en París, en la Galia.

Antes de ser obispo, había sido abad de San Sinforiano de Autún y fue llamado luego a la sede de París.

Como obispo, conservó el estilo de vida monástico y ejerció una fructuosa cura de almas.

Para los creyentes que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a

este

santo

devoción por

Dios

Santoral del día | San Germán de París (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el jueves, 28 de mayo de 2026

El 28 de mayo de 2026 se conmemoran varios santos y beatificados de diferentes épocas, destacando a Santa Helicónides, quien vivió en el siglo III y San Carauno de Chartres, que data del siglo V. Estos personajes son venerados por su entrega y dedicación a la fe cristiana y su memoria perdura en el calendario litúrgico.Entre los homenajeados también se encuentran el Beato Herculano de Piegaro, del siglo XV y San Justo de Urgel, quien vivió en el siglo VI. Ambos son ejemplos de vida religiosa y espiritualidad, inspirando a devotos en todo el mundo que celebran sus festividades.Asimismo, el día incluye la celebración del Beato Ladislao Demski de siglo XX y Beato Lanfranco de Canterbury del siglo XI, junto a figuras de los siglos XVI y XIX como Beata Margarita Pole, Beata María Bartolomea Bagnesi y San Pablo Hanh y culmina con Santa Ubaldesca del siglo XIII. Esta variedad de santos refleja la riqueza de la tradición cristiana a través de los siglos.

La oración para San Germán de París:

San Germán de París, ruega por nosotros.