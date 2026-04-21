Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica. A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Sotero papa que se recuerda cada 22 de abril. San Sotero fue un papa de la Iglesia Católica que se destacó por su notable caridad y dedicación hacia los demás. Su labor se centró en ayudar a los hermanos en la fe, así como a los extranjeros que se encontraban en situaciones de necesidad. Su compromiso con los más vulnerables lo convirtió en una figura respetada y admirada en la comunidad cristiana de Roma. Durante su papado, San Sotero se enfrentó a diversas dificultades, incluyendo la persecución de los cristianos. A pesar de estos desafíos, continuó brindando apoyo a aquellos que eran oprimidos y condenados a trabajos forzados en las minas. Su valentía y compasión lo hicieron un líder ejemplar en tiempos de crisis. El testimonio de san Dionisio de Corinto resalta la egregia caridad de San Sotero, lo que evidencia su legado como un papa que no solo se preocupaba por la doctrina, sino también por el bienestar de su comunidad. Su vida y obra son recordadas como un modelo de amor y servicio en la tradición cristiana. Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo es replicar su devotismo por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan. El 22 de abril de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando a Santa María Virgen, Madre de la Compañía de Jesús, quien es venerada por su papel en la fundación de la Compañía de Jesús y su dedicación a la educación y la espiritualidad. Su figura es un símbolo de amor y servicio en la fe cristiana.Entre los santos que se conmemoran ese día se encuentran San Maryahb, un mártir del siglo IV y San Teodoro de Siceone, del siglo VII, ambos reconocidos por su valentía y dedicación a la fe en tiempos de persecución. También se recuerda a Santa Senorina, del siglo X y al Beato Francisco Venimbeni, del siglo XIV, quienes han dejado un legado de devoción y servicio a la comunidad.La lista de santos incluye a figuras como San Leónidas de Alejandría y San Cayo papa, ambos del siglo III, así como San Agapito I papa y San León de Sens, del siglo VI. Estos santos, junto a otros como San Acépsimas y San Crisótelo, son recordados por su contribución a la historia de la Iglesia y su ejemplo de vida cristiana.