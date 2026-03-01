Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica. A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Simplicio, papa que se recuerda cada 2 de marzo. San Simplicio fue un papa natural de Tívoli, hijo de Castino, que asumió la Sede de Roma en marzo del año 467, sucediendo a san Hilario. Su pontificado se desarrolló en un periodo complicado para la Iglesia, marcado por herejías y calamidades. En Occidente, la influencia arriana de Odaco y los godos, así como el paganismo en Inglaterra, creaban un panorama desolador. En Oriente, el emperador Zenón y el tirano Basílico favorecían la herejía de Eutiques, lo que complicaba aún más la situación de la fe cristiana.Durante su papado, San Simplicio se centró en la reforma del clero, buscando erradicar los errores y proponer la verdad sin concesiones. Mostró firmeza al reprimir la ambición de altos eclesiásticos y se convirtió en un muro de contención frente a las ambiciones de Acacio, Patriarca de Constantinopla. Defendió la elección canónica de Juan Tabenas como Patriarca de Alejandría y se opuso a las presiones de intrusos como Pedro el Tintorero, manteniendo la integridad de la Iglesia.Además de su labor en la administración eclesiástica, San Simplicio se dedicó al cuidado de sus fieles en Roma, promoviendo la instrucción religiosa y la distribución de limosnas. Convocó un concilio para abordar los errores de Eutiques y se destacó por su vida austera y su constante oración. Su fallecimiento ocurrió en febrero de 483 y sus reliquias se conservan en Tívoli, recordando su dedicación y servicio a la Iglesia. Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo es replicar su devotismo por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan. El 2 de marzo de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando la figura de San Absalón, conocido por su dedicación y servicio a la fe. Este día es una oportunidad para recordar su legado y la importancia de su vida en la historia de la iglesia. Además, se conmemoran a San Jovino y San Basileo mártir, ambos del siglo III, quienes son venerados por su valentía y sacrificio en tiempos de persecución. Su memoria inspira a los fieles a vivir con valentía y compromiso en su propia fe. La celebración también incluye a figuras como el Beato Carlos Bono, Santa Inés de Praga, San Troadio, San Ceada y San Lucas Casali de Nicosia, quienes han dejado una huella significativa en la tradición cristiana. Cada uno de estos santos representa un ejemplo de devoción y entrega que continúa motivando a las generaciones actuales.