Este miércoles, 15 de abril de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.2484 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.1%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.17%, mientras que en el último año su variación ha sido del -11.51%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Dólar en el mercado. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia a la baja, con un aumento inicial seguido de una serie de descensos. a pesar de un leve repunte, la mayoría de los días se caracterizaron por caídas, lo que sugiere una presión negativa sobre la moneda. la estabilidad fue escasa, lo que indica un mercado volátil y en ajuste. La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 7.68%, es menor que la volatilidad anual del 8.86%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 2 días consecutivos indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía local. La tendencia establecida en los últimos días refleja un interés creciente por parte de los inversores, lo que podría llevar a un mayor dinamismo en el mercado cambiario. Sin embargo, es importante monitorear factores externos que puedan influir en esta situación. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.