Durante el cierre de mercados de este miércoles, 15 de abril de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.57, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.27% en comparación con su costo en la sesión de apertura. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.58 pesos y un mínimo de 12.55 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una leve disminución del -0.24%, mientras que en el último año, su variación ha sido más significativa, con una caída del -8.12% en su valor. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el mercado de divisas para esta moneda. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en dos ocasiones. a pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en un par de días, lo que sugiere una cierta resistencia en el mercado. en general, la tendencia negativa predominó, reflejando un contexto económico que podría estar afectando su valor. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 3.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.37%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta mejora se ha mantenido durante los últimos días, reflejando un fortalecimiento de la moneda en el mercado. La tendencia positiva sugiere un aumento en la confianza de los inversores en la economía canadiense, lo que podría estar impulsando la demanda del Dólar canadiense en el mercado internacional. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.