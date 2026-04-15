En el centro de esa disputa late el Estrecho de Ormuz, una arteria por donde circula buena parte del petróleo mundial, pero también una identidad nacional moldeada por decisiones políticas que aún resuenan casi un siglo después. Fue en 1935 cuando Reza Shah Pahlavi impulsó el abandono del nombre Persia, buscando redefinir la nación desde sus raíces. Este renombramiento Persia por Irán fue una jugada estratégica que cambió para siempre cómo el mundo interpreta a este país hoy por hoy. Si hoy el mapa dijera Persia, el conflicto en el Estrecho Ormuz probablemente se leería bajo otra luz. Ese nombre evocaba un legado cultural milenario, asociado a arte, filosofía y expansión imperial, lejos de la narrativa de confrontación contemporánea. En cambio, “Irán” consolidó una identidad moderna marcada por la soberanía, la resistencia y, tras la revolución de 1979, una fuerte impronta ideológica. Ese cambio semántico influyó en cómo Occidente percibe cada movimiento del país en escenarios de crisis. El proyecto de Reza Shah Pahlavi buscaba construir un Estado secular, centralizado y alineado con modelos europeos. De haber continuado, Irán podría haberse consolidado como un actor puente entre Oriente y Occidente, evitando décadas de aislamiento. Sin embargo, las tensiones internas y la injerencia extranjera alteraron ese rumbo. La posterior Revolución iraní de 1979 redefinió por completo la identidad nacional, desplazando el proyecto modernizador hacia un modelo teocrático con fuerte carga simbólica. Hoy, el verdadero poder de Irán no reside únicamente en su capacidad militar o energética, sino en la narrativa histórica que lo sostiene. La tensión en el Estrecho de Ormuz también es una disputa de símbolos, memoria e identidad. Porque si Persia era sinónimo de esplendor imperial, Irán representa resistencia y supervivencia. En esa transición está el “secreto oculto”: entender que, en la guerra moderna, los nombres también son armas que moldean percepciones y decisiones globales.