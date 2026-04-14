El Consejo de Ministros de España ha aprobado este martes la creación de la Oficina para el reconocimiento y la reparación de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, que tramitará las solicitudes de reparación para indemnizar a las víctimas cuyos casos hayan prescrito. Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que ha anunciado que esta oficina estará disponible a partir de mañana 15 de abril. Por su parte, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha destacado que esta medida, “romperá con décadas de silencio e impunidad” y permitirá dar respuesta a aquellos casos en los que ya no es posible acudir a la vía judicial. Según el protocolo que firmaron el pasado 30 de marzo el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo, este mecanismo pionero contempla reparaciones simbólicas y compensaciones económicas a cargo de la Iglesia, sin tope a las indemnizaciones. El Ministerio recibirá las solicitudes y el Defensor del Pueblo las evaluará y elaborará una propuesta de reparación y establecerá las cuantías de las indemnizaciones, lo que se comunicará a las partes. Si no hubiese acuerdo, una Comisión Mixta con participación de las asociaciones de víctimas tratará de alcanzar una solución por consenso y si éste no fuera posible, prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo. El 30 de marzo, la Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra (AVIPIREN) ha considerado “suena bien la música” del nuevo protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica cuyos casos hayan prescrito, pero también ha pedido que haya “una única vara de medir para todos los casos”. “En principio todo es muy reciente. La música suena bien. Entendemos que era algo necesario, la firma de este acuerdo, para dar amparo a mucha gente que se había quedado desangelada y con ganas ya de cerrar su capítulo”, ha declarado a EFE el portavoz de AVIPIREN, Mikel Eziolaza.