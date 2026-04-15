Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica. A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a Santa Engracia que se recuerda cada 16 de abril. Santa Engracia fue una virgen y mártir que vivió en el siglo IV en la ciudad de Zaragoza. Su vida estuvo marcada por la fe y la devoción, lo que la llevó a enfrentar severos sufrimientos por su creencia cristiana. Su valentía y resistencia ante la persecución son recordadas y veneradas por los fieles. Los duros suplicios que sufrió dejaron huellas en su cuerpo, convirtiéndose en llagas que son un testimonio de su martirio. Estas marcas son símbolo de su sacrificio y compromiso con su fe, lo que la ha hecho un ícono de fortaleza para muchos creyentes a lo largo de los siglos. La figura de Santa Engracia es especialmente importante en Zaragoza, donde su legado perdura en la tradición religiosa y cultural de la ciudad. Su festividad es celebrada por los devotos, quienes la consideran una intercesora poderosa y un ejemplo de fidelidad a la fe cristiana. Para los que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a femenino femenino es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible. El 16 de abril de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de Santa Bernardita Soubirous, conocida por sus visiones en Lourdes, Francia, que llevaron a la proclamación de su santidad. Su vida y legado continúan inspirando a millones de fieles en todo el mundo, recordando la importancia de la fe y la devoción.Ese mismo día, se conmemoran otros santos de gran relevancia histórica. Entre ellos se encuentran San Drogón, un mártir del siglo XII y San Fructuoso de Braga, un destacado obispo del siglo VII que jugó un papel crucial en la evangelización de la península ibérica. Ambos santos son recordados por su dedicación y servicio a la iglesia.Además, la festividad incluye a Santo Toribio, Beato Joaquín de Siena, San Contardo de Brona, San Magno de las Órcadas y los mártires San Optato y San Leónidas. Cada uno de estos santos representa un capítulo importante en la historia del cristianismo y su celebración el 16 de abril es una oportunidad para reflexionar sobre sus vidas y enseñanzas.