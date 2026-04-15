Durante el periodo 2017-2024, la volatilidad geopolítica borró u$s 320 mil millones en ganancias del sector asegurador global, en un entorno que además comienza a encarecer los seguros en México, de acuerdo con datos de EY. Factores como el aumento de aranceles, la fragmentación del comercio, la inflación y los cambios regulatorios han configurado una nueva normalidad que limita el crecimiento de las primas y reduce las oportunidades de expansión para la industria, expuso la firma en su reporte Global Insurance Outlook 2026. “La incertidumbre y la volatilidad han llegado para quedarse dentro del panorama económico y social global”, afirmó Patricio Belaunzarán, socio líder de Riesgos para el Sector Financiero en EY México. No obstante, señaló que este contexto también eleva el valor del seguro como herramienta de estabilidad y mitigación de riesgos. En línea con ello, 56% de los directores de riesgo del sector asegurador ubican a la geopolítica entre los tres principales desafíos para los próximos tres años. En México, el entorno global adverso se combina con ajustes fiscales que impactan directamente en los costos de las aseguradoras. La reciente miscelánea fiscal eliminó la posibilidad de acreditar el IVA en servicios utilizados para indemnizaciones como reparaciones o gastos médicos, por lo que este impuesto se convirtió en un costo directo para las compañías. Como consecuencia, las primas de seguros de autos y de gastos médicos mayores podrían aumentar entre 10 y 20%, según estimaciones del sector. Además, la reforma también endureció las reglas para la deducción de créditos incobrables en instituciones financieras, lo que añade presión adicional al sistema. A pesar de este escenario, la industria aseguradora mantiene perspectivas de expansión. De acuerdo con Moody’s y la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, el sector podría crecer hasta 9.6% en 2026, en línea con el desempeño observado el año previo. A nivel global, el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento de 2.8%, lo que respalda una expansión moderada del mercado. Frente a un entorno cada vez más volátil, las aseguradoras enfrentan la necesidad de transformar sus modelos operativos. “Los líderes efectivos de hoy se caracterizan por su capacidad de impulsar el cambio de forma constante. La transformación ya no es un evento aislado, sino un estado continuo”, destacó Belaunzarán. Entre las principales estrategias se encuentran el desarrollo de modelos más ágiles y de bajo costo, la adopción de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial para mejorar la experiencia del cliente y la búsqueda de nuevas fuentes de capital. También se observa una tendencia hacia la integración vertical, como la adquisición de clínicas en seguros de salud o talleres en seguros de autos, con el objetivo de controlar costos y mejorar el servicio. En este contexto, el desempeño futuro del sector dependerá de su capacidad para adaptarse y competir en medio de la incertidumbre global, más que de esperar una estabilización del entorno, dijo el experto.