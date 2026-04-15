La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) liberó algunas operaciones pendientes en Estados Unidos para que el gobierno mexicano pueda concluir la liquidación de CIBanco, después de que en junio de 2025, el banco fuera congelado por realizar operaciones de lavado de dinero para el crimen organizado. El organismo dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló el año pasado realizar algunas transferencias a otras instituciones financieras de ese país, pero la enmienda publicada permite algunas operaciones, para facilitar la liquidación de la entidad. “El Tesoro previamente cortó el acceso de CIBanco al sistema financiero de Estados Unidos, después de determinar que el banco facilitó el lavado de ganancias ilícitas de opioides, y el gobierno mexicano asumió el control”, señala la enmienda. CIBanco fue acusado a mediados del año pasado de permitir operaciones de lavado de dinero, junto con Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. “Esta resolución subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y México, para proteger nuestros sistemas financieros de los cárteles y narcotraficantes, y para responsabilizar a quienes los facilitan”, señaló el Departamento del Tesoro. FinCEN aclaró que la medida será oficial este jueves 16 de abril, y permitirá que se realicen ciertas transferencias de fondos para facilitar los pagos para que se liquide la institución financiera. CIBanco perdió su licencia para operar en octubre del año pasado, tras la determinación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo que dio inicio al proceso de liquidación. El proceso consistió en el pago a los clientes de los recursos asegurados, a lo que se sumó la subasta de portafolios de crédito y otros activos. La cartera de crédito fue vendida a Consubanco, que pertenece a la familia dueña de Grupo Chedraui. Esta operación se realizó después de que Consubanco recibió la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) para comprar la cartera de CIBanco. Por su parte, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) señaló que la nueva medida de FinCEN no afecta la situación jurisdiccional de CIBanco. “CIBanco dejó de operar como banco tras solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la revocación de su autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple, misma que fue aprobada por la Junta de Gobierno de la CNBV el 9 de octubre del 2025. A partir de ese momento, la entidad se encuentra en un proceso de liquidación voluntaria”, señaló.