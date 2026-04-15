La Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) y la unión de asociaciones de empresarios gasolineros, Onexpo Nacional, firmaron una alianza para acelerar la expansión de más de 1,500 marcas de franquicia en 14,000 estaciones de servicio de gasolina a nivel nacional. Este acuerdo de colaboración busca conectar oferta y demanda de inversión de manera más eficiente. La firma, realizada en las oficinas centrales de Onexpo, fue encabezada por Betsy Eslava Altamirano, presidenta de la AMF, y José Gabriel Bravo Vera, vicepresidente de Onexpo Nacional, en representación del presidente Enrique Félix Robelo. Esta iniciativa surgió bajo la lógica de negocio de que el sector gasolinero concentra activos estratégicos —ubicaciones, flujo constante de consumidores y capacidad de inversión—, mientras que las franquicias aportan modelos de negocio estructurados y listos para su implementación. Es decir, se estarán habilitando nuevos puntos de venta en espacios con demanda comprobada y alto flujo de visitantes. “En términos prácticos, el convenio abre un canal directo para que las marcas afiliadas a la AMF accedan a empresarios que ya cuentan con infraestructura y capital, lo que reduce los tiempos de prospección y facilita la apertura de unidades”, aseguró Eslava Altamirano en un comunicado. Para la AMF, esta alianza implica fortalecer su papel como generador de oportunidades de negocio para sus agremiados. Mientras que para Onexpo, implica ampliar las alternativas de rentabilidad de sus afiliados a través de la incorporación de giros comerciales como alimentos y bebidas, tiendas de autoservicio y conveniencia, entretenimiento, cuidado personal, salud y belleza, así como talleres mecánicos. La AMF será responsable de vincular a franquiciantes y proveedores con las asociaciones estatales de Onexpo, en cuya tarea asumirá un rol técnico para asegurar estándares de operación, formalidad y calidad en los negocios que se integren a esta red. La alianza tendrá una aplicación directa en la Convención Onexpo 2026, que se llevará a cabo del 12 al 15 de mayo en Mérida. En este espacio, la AMF instalará un pabellón para que sus socios presenten sus modelos de negocio ante más de 1,000 empresarios del sector gasolinero, en lo que se prevé como el primer ejercicio de vinculación comercial derivado del convenio.