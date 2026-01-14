La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por ese motivo, conoce por qué la Iglesia católica celebra este miércoles, 14 de enero de 2026 a San Félix de Nola y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Félix de Nola (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Félix de Nola?

San Félix de Nola fue un presbítero que vivió en la ciudad de Nola, en la región de Campania, Italia, durante los siglos III e IV. Su vida estuvo marcada por la persecución de los cristianos, lo que lo llevó a ser encarcelado y a sufrir crueles torturas por su fe. A pesar de estas adversidades, mantuvo su firmeza y convicción religiosa, convirtiéndose en un símbolo de resistencia para los creyentes de su tiempo.

Después de un periodo de persecución, se restableció la paz, lo que permitió a San Félix regresar a su comunidad. A lo largo de su vida, eligió vivir en la pobreza, dedicándose a servir a los demás y a fortalecer la fe cristiana entre sus seguidores. Su ejemplo de humildad y dedicación lo convirtió en un líder espiritual respetado en Nola.

San Félix de Nola es recordado como un invicto confesor de la fe y su legado perdura hasta hoy. Su vida es un testimonio de la fortaleza y la perseverancia en la creencia cristiana y su venerable ancianidad es un reflejo de su compromiso con los valores que defendió a lo largo de su vida.

Para los que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a Masculino Masculino es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan.

Santoral del día | San Félix de Nola (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el miércoles, 14 de enero de 2026

El 14 de enero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando la figura de San Eufrasio, quien vivió en el siglo VI. Este santo es conocido por su dedicación y servicio a la iglesia, siendo un ejemplo de fe y devoción para los creyentes. Su legado perdura a través de los siglos, inspirando a muchos en su camino espiritual.

Entre los santos que se conmemoran en esta fecha se encuentran San Potito y San Glicerio, diácono y mártir. San Potito es venerado por su vida de entrega y sacrificio, mientras que San Glicerio es recordado por su valentía en la fe, enfrentando la persecución con firmeza. Ambos son figuras importantes en la historia de la iglesia, representando la lucha por la fe en tiempos difíciles.

Además, se celebran a otros santos como San Fermín de Gévaudan, San Fulgencio, Beato Pedro Donders, Beato Odorico de Pordenone Mattiuzzi, Beato Odón de Novara y Santa Nino. Cada uno de ellos, con su propia historia y legado, contribuye a la rica tradición de la iglesia, recordando a los fieles la importancia de la santidad y el compromiso con la fe a lo largo de los siglos.

La oración para San Félix de Nola:

San Félix de Nola, ruega por nosotros.