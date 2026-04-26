Este lunes, 27 de abril de 2026, la Iglesia católica celebra a San Pedro Armengol, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de aparecer en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Según las escrituras,San Pedro Armengol, ex jefe de bandoleros en Tarragona, se convirtió a Dios y dedicó su vida a rescatar cautivos en África. San Pedro Armengol, conocido como beato Pedro Armengol (Pere Ermengol), nació en Tarragona, en la corona de Aragón, España. Originalmente, fue jefe de bandoleros, llevando una vida marcada por la delincuencia y la violencia. Sin embargo, su vida dio un giro radical cuando experimentó una conversión espiritual que lo llevó a dedicarse plenamente a Dios. Tras su conversión, Pedro Armengol ingresó en la Orden de la Virgen María de la Merced, una organización religiosa establecida con la misión de rescatar a los cautivos. En esta orden, dedicó sus esfuerzos a liberar a prisioneros en África, enfrentándose a los peligros que ello conllevaba. Su compasión y compromiso con los oprimidos lo convirtieron en un ejemplo de fe y servicio. San Pedro Armengol es recordado no solo por su transformación personal, sino también por su labor humanitaria. Su legado perdura en la historia de la Iglesia y en el corazón de quienes valoran la libertad y la dignidad humana. Su festividad se celebra el 27 de abril, reconociendo su contribución a la causa de los cautivos y su ejemplo de vida cristiana. Para aquellos que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo El 27 de abril de 2026 se conmemoran varias figuras importantes de la historia religiosa. Entre los santos que serán celebrados se encuentra San Teodoro de Tabennesi, un mártir del siglo IV y San Simeón, una figura destacada del siglo II. La festividad resalta la relevancia de estos santos en la tradición cristiana, recordando sus vidas y enseñanzas.Asimismo, la jornada incluye la celebración de San Polión y San Liberal de Altino, ambos del siglo IV. También se reconoce a San Macaldo del siglo VII y a San Juan de Afusia del siglo IX, este último conocido por su dedicación a la fe cristiana. La diversidad de estas celebraciones refleja la riqueza de la historia católica en distintos períodos.Por otro lado, el 27 de abril también es un día significativo para las beatitudes. Se rendirá homenaje a figuras modernas como el Beato Nicolás Roland del siglo XVII, la Beata María Antonia Bandrés y Elósegui y San Rafael Arnáiz del siglo XX. Esta combinación de santos y beatos de distintas épocas muestra la continuidad del legado espiritual en la Iglesia.