Este miércoles, 29 de abril de 2026, la Iglesia católica celebra a Santa Catalina de Siena, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de sobresalir en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Según las escrituras, Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia y patrona de Europa e Italia, destacó por lograr el regreso del Papa a Roma. Santa Catalina de Siena fue virgen y doctora de la Iglesia, patrona de Europa y de Italia. Ingresó en las Hermanas de la Penitencia de Santo Domingo; deseosa de conocer a Dios en sí misma y a sí misma en Dios, se esforzó en asemejarse a Cristo crucificado. Trabajó enérgica e incansablemente por la paz, para que el Romano Pontífice regresara a la Urbe y por la unidad de la Iglesia y dejó espléndidos documentos llenos de doctrina espiritual. Para aquellos que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a femenino femenino Este 29 de abril de 2026, el santoral católico incluye también la conmemoración de San Acardo de Avranches (sXII), San Antonio Kim Song-u (sXIX), San Severo de Nápoles (sV), San Tíquico (sI) y San Torpetes. Las efemérides, difundidas por calendarios litúrgicos y comunidades parroquiales, subrayan la diversidad histórica y geográfica de estos testigos: desde la Galia y la península itálica hasta Corea y del siglo I a la edad contemporánea. Durante la jornada, templos y fieles recuerdan su legado con oraciones y menciones en las misas, mientras medios y plataformas diocesanas actualizan sus agendas para incluir sus nombres en la información del día.