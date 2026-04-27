Este martes, 28 de abril de 2026, la Iglesia católica celebra a San Pedro Chanel, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de aparecer en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Según las escrituras, San Pedro Chanel fue presbítero de la Sociedad de María y el primer mártir de Oceanía, asesinado en Futuna por orden del rey San Pedro Chanel fue presbítero de la Sociedad de María y mártir. Dedicó su ministerio a atender a campesinos y niños. Más tarde fue enviado, junto con algunos compañeros, a evangelizar la Oceanía occidental. Llegó a la isla de Futuna, donde aún no había cristianos y enfrentó muchas dificultades. Con singular mansedumbre convirtió a algunos, entre ellos al hijo del rey. Este, furioso, ordenó matarlo y así San Pedro Chanel se convirtió en el primer mártir de Oceanía. Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo El 28 de abril de 2026 se celebra la festividad de varios santos, destacando a San Polión mártir, un símbolo de la fe en tiempos difíciles. La conmemoración de este santo recuerda su valentía y dedicación, inspirando a muchos en la actualidad a mantener la esperanza y la fortaleza en sus creencias. Además de San Polión, en esta fecha también se rinde homenaje al Beato José Cebula, conocido por su trabajo en el siglo XX y a la Beata María Luisa de Jesús Trichet, quien vivió en el siglo XVIII. Ambos han dejado un legado de amor y servicio que continúa impactando a sus seguidores. La lista de santos también incluye a San Afrodisio de Béziers, San Vidal de Rávena y otros beatos como Luquesio y Santa Juana Beretta Molla. Cada uno de estos santos representa valores y enseñanzas que perduran a lo largo de la historia, lo que hace del 28 de abril un día de reflexión y celebración para muchos creyentes.