La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por ese motivo, conoce por qué la Iglesia católica celebra este sábado, 17 de enero de 2026 a San Antonio Abad y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Antonio Abad (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Antonio Abad?

San Antonio Abad, conocido como uno de los primeros monjes de la Iglesia, es una figura fundamental en la historia del monasticismo cristiano. Nació en Egipto alrededor del año 251 y, tras la muerte de sus padres, decidió dedicar su vida a la fe y la espiritualidad. Su búsqueda de una vida más cercana a Dios lo llevó a retirarse al desierto, donde comenzó su camino de oración y penitencia.

En el desierto, San Antonio Abad vivió en soledad, enfrentándose a diversas tentaciones y pruebas que fortalecieron su fe. Su vida austera y su dedicación a la oración atrajeron a muchos seguidores, quienes buscaban aprender de su sabiduría y experiencia espiritual. Así, se convirtió en un modelo a seguir para aquellos que deseaban vivir una vida monástica.

La influencia de San Antonio Abad se extendió más allá de su tiempo, sentando las bases para la vida monástica en la Iglesia. Su legado perdura en la tradición cristiana y es venerado como santo en diversas denominaciones. Su festividad se celebra el 17 de enero, recordando su dedicación a la vida de oración y su papel en la formación de comunidades monásticas.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo es replicar su adoración por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el sábado, 17 de enero de 2026

El 17 de enero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando la figura del Beato Gamalberto, quien vivió en el siglo IX. Este beato es conocido por su dedicación a la vida monástica y su labor en la promoción de la paz y la unidad entre los pueblos.Asimismo, se conmemora a San Marcelo, obispo del siglo VI, reconocido por su liderazgo espiritual y su compromiso con la fe cristiana en tiempos de adversidad. Su legado perdura en la historia de la Iglesia, siendo un ejemplo de fortaleza y devoción.Por otro lado, el día también rinde homenaje a San Jenaro Sánchez Delgadillo, un santo del siglo XX y a Santa Roselina del siglo XIV, así como a San Sulpicio Pío del siglo VII. Cada uno de estos santos aporta una rica herencia espiritual y cultural, recordando a los fieles la importancia de la fe en la vida cotidiana.

La oración para San Antonio Abad:

San Antonio Abad, ruega por nosotros.