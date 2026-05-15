Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos. Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este sábado, 16 de mayo de 2026 a San Simón Stock y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario. San Simón Stock fue un presbítero asociado a Burdeos, en Gascuña. Primero vivió como ermitaño en Inglaterra y después ingresó en la Orden de los Carmelitas. Rigió admirablemente dicha orden y fue célebre por su devoción singular a la Virgen María. Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo El 16 de mayo de 2026 se celebrará la festividad de varios santos reconocidos por la Iglesia. Entre ellos se encuentra San Adán de Fermo, un santo del siglo XIII y San Brendán, que vivió en el siglo VI, conocido por sus travesías como explorador y sacerdote. Además, se rendirá homenaje a San Andrés Bobola, un mártir del siglo XVII, que es venerado especialmente en Polonia. Se recordarán también a San Abieso, obispo y mártir del siglo IV y a San Posidio de Calama, un santo del siglo V, cuyo legado perdura a través de la historia.Por otro lado, el día también se dedicará a figuras menos conocidas como San Fídolo y San Carentoco del siglo VI y VII, respectivamente, así como a San Germerio de Tolosa y San Honorato de Amiens. Finalmente, se recordará a San Peregrino de Auxerre, San Ubaldo de Gubbio y el Beato Vidal Vladimir Bajrak, un santo del siglo XX que ha inspirado a muchos en su camino espiritual.