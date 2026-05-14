Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos. Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este viernes, 15 de mayo de 2026 a San Isidro Labrador y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario. San Isidro Labrador fue un agricultor madrileño que destacó por su piedad y su generosidad. Es el patrono de los agricultores, símbolo del trabajo del campo inspirado por la fe y la entrega a los demás. También es el patrono de Madrid, donde su vida sencilla y solidaria lo convirtió en un referente para la comunidad. Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo El 15 de mayo de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de San Torcuato, obispo venerado por su labor evangelizadora. Su vida y contribuciones a la iglesia han sido reconocidas a lo largo de los siglos, convirtiéndolo en una figura importante dentro del calendario litúrgico. En esta fecha también se rinde homenaje al Beato Andrés Abellón, quien vivió en el siglo XV y a San Aquileo Taumaturgo y San Reticio de Autún, ambos del siglo IV. La devoción hacia estos santos destaca la diversidad de figuras religiosas que han tenido un impacto significativo en la historia de la iglesia. Además, los fieles celebrarán a San Caleb del siglo VI, San Ruperto de Bingen del siglo VIII y otros santos como San Severino y Santa Juana de Lestonnac, del siglo XVII. Este día se presenta como una oportunidad para recordar las vidas y enseñanzas de estas figuras, que han dejado un legado perdurable en la fe cristiana.