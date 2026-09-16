En esta noticia ¿Qué ofrecerá Paycaster?

JP3 Financial, fintech con sede en Monterrey, concluyó el proceso regulatorio ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico) para iniciar operaciones de Paycaster, su plataforma de fondos de pago electrónico, con una inversión de MXN $300 millones.

La compañía informó que la autorización representa el cierre de varios años de inversión, desarrollo tecnológico y trabajo regulatorio, y permitirá a Paycaster comenzar una nueva etapa como plataforma financiera digital dirigida a personas y comercios.

“Esta autorización representa la culminación de varios años de inversión, desarrollo tecnológico y trabajo regulatorio. Hoy comienza una nueva etapa para Paycaster, con una plataforma mexicana preparada para ofrecer servicios financieros digitales de manera segura, sencilla y accesible”, dijo José Luis Parga Angulo, fundador y presidente de JP3 Financial.

La empresa había recibido en agosto de 2024 la autorización de la CNBV para constituirse y operar como Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE). El oficio publicado en el Diario Oficial de la Federación estableció que JP3 Financial estaría sujeta a la supervisión de la CNBV y Banxico, además de requerir el cumplimiento de condiciones regulatorias antes de iniciar actividades.

¿Qué ofrecerá Paycaster?

Paycaster funcionará como una cuenta de débito digital disponible mediante una aplicación móvil y una plataforma web, además de una tarjeta física.

Los usuarios podrán depositar y administrar recursos, enviar y recibir dinero, realizar transferencias mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), pagar servicios, hacer recargas telefónicas y efectuar compras en establecimientos físicos y digitales.

Además de sus canales digitales, JP3 Financial señaló que establecerá una alianza con una cadena de tiendas con presencia nacional, que servirá como parte de su estrategia para ampliar los puntos de acceso y realizar transacciones.

“Esta colaboración ha sido decisiva para convertir nuestra visión en un modelo con alcance real, combinando tecnología financiera con una red cercana, conocida y accesible para las personas”, dijo Parga Angulo.

La fintech contempla comenzar operaciones desde Monterrey y posteriormente extender Paycaster al resto del país.