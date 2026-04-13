El dólar canadiense cotiza a 12.55 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 13 de abril de 2026.Esta cifra muestra que la moneda bajó un -0.14% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.58 pesos y un mínimo de 12.5 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -1.71%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.61%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia a la baja, con varias caídas significativas, aunque también se registraron algunos aumentos y momentos de estabilidad. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado que podría estar influenciada por factores económicos y políticos. Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.5 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 4.79%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.41%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en días pasados. La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos favorables en el país. El análisis de esta tendencia sugiere que el Dólar canadiense podría seguir apreciándose si las condiciones económicas continúan siendo favorables. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.