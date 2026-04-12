Mientras el mundo observa con tensión el conflicto en Medio Oriente y sus consecuencias sobre los mercados energéticos, un país del norte de África acaba de anunciar una serie de descubrimientos que podrían cambiar su peso en el tablero global del petróleo. No se trata de un actor secundario. Por el contrario, tiene historia en la industria y acaba de confirmar hallazgos en varias zonas de su territorio. El hallazgo da cuenta de nuevos yacimientos de petróleo y gas en distintas cuencas del país, en trabajos desarrollados junto a tres compañías energéticas internacionales. Los números son concretos: 763 barriles de crudo por día, 327 barriles de condensado y 51 millones de pies cúbicos de gas, distribuidos en distintas operaciones. El anuncio llega en un momento en que la crisis energética global se profundiza por el conflicto en Medio Oriente, que tiene como principales protagonistas de la escalada a Irán, Estados Unidos e Israel. Cabe destacar que este contexto presiona las rutas de abastecimiento y dispara la atención sobre cualquier fuente alternativa de producción. La española Repsol, a través de su filial libia REMSA, trabajó en la cuenca Murzuq, a unos 800 kilómetros de Trípoli, donde se perforó el quinto de los ocho pozos comprometidos en el acuerdo de explotación y producción firmado con la Corporación Nacional de Petróleo (NOC) de Libia en 2008. El resultado fue una producción media de 763 barriles de petróleo por día a 4,325 pies de profundidad. En paralelo, la argelina Sonatrach, a través de su sucursal SIPEX, operó en la cuenca de Ghadamus, a unos 600 kilómetros al suroeste de la capital, donde halló tasas de 13 millones de pies cúbicos de gas y 327 barriles de condensado por día. Ese pozo es el sexto de los ocho comprometidos por Sonatrach con Libia. Por su parte, la italiana ENI completó la excavación de un pozo a unos 100 kilómetros de la costa libia, donde detectó un flujo de 38 millones de pies cúbicos de gas distribuidos en dos puntos. Se trata del último de los nueve compromisos contractuales de la empresa con Libia en la Zona de Contrato Marítimo D, suscripto en 2008, según detalló la agencia EFE. Lejos del Mediterráneo, Japón también protagonizó esta semana un anuncio clave en materia energética. La primera ministra Sanae Takaichi confirmó que el país dispone de reservas de petróleo suficientes para aproximadamente ocho meses, en un contexto de presión creciente sobre los mercados globales por el conflicto en Oriente Medio y los riesgos para el tránsito en el estrecho de Ormuz. Takaichi precisó que la adquisición de suministros alternativos avanza de forma constante, en cooperación con el sector privado, mediante rutas que evitan el estrecho. El país ya recibió un petrolero que no transitó por Ormuz y tiene prevista la llegada de nuevos cargamentos, un dato relevante considerando que Japón importa alrededor del 90% de su crudo desde Oriente Medio. La mandataria reconoció que se registraron cuellos de botella en la distribución interna, aunque aseguró que se están resolviendo con medidas de emergencia. Entre las acciones en curso se destacan: