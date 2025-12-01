Alerta por un ciclón que traerá lluvias torrenciales y tormentas eléctricas por 48 horas: a qué zonas afecta. Foto: Shutterstock

Durante esta semana, México se encuentra bajo la influencia de un intenso sistema invernal que avanza de oriente a occidente, provocando un escenario climático adverso caracterizado por lluvias de consideración, fuertes ráfagas de viento y un marcado descenso de las temperaturas, con efectos más severos en las zonas de mayor altitud.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió sus pronósticos para este lunes 1 de diciembre, advirtiendo a la población sobre la necesidad de extremar precauciones ante fenómenos que podrían representar riesgos para la seguridad y el bienestar de las comunidades.

El sistema invernal avanza sobre gran parte del territorio nacional con lluvias intensas, rachas de viento y temperaturas bajo cero en zonas altas. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Precipitaciones y vientos golpearán el oriente y noroeste del país

El sistema frontal número 17 se posiciona sobre la región oriental de México, acompañado de una masa de aire de origen polar que impulsa su desplazamiento. Este fenómeno provocará chubascos moderados en estados como Tamaulipas, así como en las zonas huastecas de San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz, donde las precipitaciones podrían acumular entre 5 y 25 milímetros.

Simultáneamente, el noroeste mexicano enfrentará sus propios desafíos climáticos. Una combinación de factores meteorológicos —incluyendo una vaguada en niveles atmosféricos medios y altos, la corriente en chorro polar y un río atmosférico— generará lluvias aisladas en la Península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Los vientos representan otro componente significativo de este episodio invernal. En Tamaulipas se esperan rachas de hasta 60 kilómetros por hora provenientes del norte, mientras que, en el Golfo de California y diversas entidades del norte y centro del país, las ráfagas podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora, complicando las actividades al aire libre y la navegación costera.

El sistema invernal afecta al oriente y noroeste de México con chubascos, ráfagas de viento y condiciones de riesgo para la población. Fuente: Shutterstock.

Termómetros en caída libre: heladas severas amenazan las sierras del norte

El aspecto más preocupante del pronóstico es el descenso extremo de las temperaturas en las zonas de mayor altitud. Durante la madrugada del martes, las sierras de Chihuahua y Durango podrían registrar mínimas entre -10 y -5 grados, con formación de heladas severas que pondrán en riesgo tanto a personas como a cultivos y ganado.

El frío intenso no se limitará a estas dos entidades. Las zonas montañosas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca experimentarán temperaturas de entre -5 y 0 grados, igualmente con presencia de heladas. Una tercera franja de estados —incluyendo Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro— enfrentará mínimas de 0 a 5 grados.

Este ambiente gélido contrastará dramáticamente con las condiciones en el sur y las costas del Pacífico, donde estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas registrarán máximas entre 35 y 40 grados.