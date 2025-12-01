Mantener vigente el pasaporte estadounidense es fundamental para todos los ciudadanos que desean viajar al exterior o abordar vuelos comerciales dentro de Estados Unidos sin una identificación Real I.D, ya que se encuentra entre la lista de documentos alternativos que pueden ser utilizados.

En este sentido, en el sitio web oficial del Gobierno de Estados Unidos se especifican ciertas circunstancias en particular en las que no es posible renovar el pasaporte, sino que debe gestionarse el trámite desde cero como la primera vez para poder actualizarlo.

Confirmado: ninguna de estas personas podrá renovar el pasaporte si el anterior se presenta de esta manera

Según lo detallan las autoridades, no será posible renovar el pasaporte cuando el motivo de la renovación sea que el documento anterior está dañado. La misma regla aplica cuando deba actualizarse porque se perdió o fue robado.

Además, existen otros escenarios particulares en las que se detalla que no es posible renovar el documento . Estos son

El pasaporte se emitió cuando la persona era menor a 16 años

El pasaporte se emitió hace 15 años o más tiempo

El pasaporte no tiene un nombre legal actual y la persona no tiene ningún documento que permita comprobar este cambio de nombre.

Las autoridades especifican que el pasaporte estadounidense no siempre puede ser renovado. Fuente: archivo.

Qué hacer cuando el pasaporte no puede ser renovado

Cuando las circunstancias no permitan renovar el pasaporte, el ciudadano tendrá que solicitar uno nuevo a través del Formulario DS-11. En estas situaciones, deben respetarse las siguientes cuatro instancias

Presentar el formulario DS-11, que debe imprimirse y enviarse físicamente. Proporcionar al Departamento de Estado una prueba original de ciudadanía, una identificación con foto aceptable y una copia de estos documentos. Brindar una fotografía para el pasaporte que cumpla con los requisitos de presentación Pagar la tarifa de solicitud y aceptación

Las tarifas de solicitud y aceptación cuando se tramitan tanto la libreta de pasaporte o la tarjeta de pasaporte son de USD 160 y USD 35 respectivamente.

El pasaporte de estados unidos es uno de los documentos aceptados para volar bajo los fines del Real ID. Fuente: archivo.

Cómo solicitar un pasaporte mucho más rápido

“El tiempo de espera de su pasaporte depende de cuándo vaya a realizar su viaje y del motivo “, detalla USA.gov. Entre los ejemplos de personas que podrían tramitar este documento más rápido se encuentran los siguientes

La persona viaja por una emergencia -caso de vida o muerte-

El ciudadano viaja por una urgencia

Se paga el trámite acelerado

“La tarifa extra por el trámite exprés es de USD 60, más los gastos de envío. Tenga en cuenta que el costo para sacar el pasaporte estadounidense y el tiempo del trámite cambian durante el año", se detalla.