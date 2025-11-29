El SMN advirtió lluvias intensas y tormenta negra en varias zonas de México

Este fin de semana, gran parte de México se mantendrá atenta a un fenómeno meteorológico severo que traerá lluvias intensas, fuertes rachas de viento y variaciones notorias en la temperatura. Se esperan malas condiciones en los próximos días, dado al nuevo frente frío.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que los frentes fríos comienzan a avanzar con mayor rapidez, y lo que se aproxima será más que el típico descenso térmico propio de la temporada. Las autoridades sugieren estar preparado para evitar problemas de salud e inconvenientes de tránsito.

Fuente: narrativas-es

¿Cómo estará el clima este fin de semana?

Los pronósticos del SMN indican que el frente frío número 16 será el primero en generar inestabilidad en el territorio nacional. Aunque avanzará lentamente sobre el Golfo de México, ocasionará abundante nubosidad y lluvias que marcarán el inicio de tres días complicados.

Para el viernes, este sistema permanecerá casi estacionario en el sur del Golfo, la Península de Yucatán y el noreste del país. Aun cuando se debilite el sábado, la humedad residual mantendrá los cielos cubiertos en varias zonas. En contraste, un anticiclón favorecerá cielos despejados sobre el Pacífico , generando un notorio contraste entre ambas regiones.

Sin embargo, el cambio más importante llegará con el frente frío 17, que ingresará por el noreste durante la noche del sábado. Vendrá acompañado de una masa de aire ártico que propiciará hasta el martes:

Nieblas

Vientos fríos

Descenso térmico

En el Altiplano se esperan tardes templadas y amaneceres fríos, mientras que en el sureste persistirán las lluvias intermitentes combinadas con ambiente cálido.

¿En qué zonas de México lloverá este fin de semana?

Las precipitaciones variarán de una región a otra; en algunos puntos serán intensas y en otros sólo se registrarán de manera aislada. Aun así, la vigilancia será importante en todo el país.

Viernes

Lluvias dispersas desde Coahuila y Nuevo León hasta Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y el Valle de México.

Los mayores acumulados, entre 70 y 150 mm, se prevén en Veracruz, el sur de Tamaulipas y la Huasteca, que serán las zonas más vulnerables.

Sábado

Aunque el frente 16 pierda intensidad, continuará generando lluvias de 5 a 20 mm en Tamaulipas, Quintana Roo, Guerrero y Oaxaca.

Todavía predominará el ambiente húmedo y con viento.

Domingo

Con el paso del frente 17, las precipitaciones se reactivarán en el noreste, oriente, sureste y parte del centro y sur.

Veracruz, la Huasteca, Nuevo León y Quintana Roo volverán a registrar las condiciones más fuertes.