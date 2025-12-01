En esta noticia
Renovar la licencia de conducir no solo implica aprobar los exámenes teóricos y prácticos, sino que también requiere una evaluación del estado de salud física y mental del solicitante.
Por ello, se consideran los antecedentes médicos del conductor, y según los resultados, la autoridad encargada del trámite puede negar la emisión del carnet de circulación.
Si tienes alguna de estas enfermedades, no podrás renovar la licencia de conducir
Si bien el listado oficial cambia en cada país, en general, coinciden en que existen ciertas patologías que no son compatibles con la renovación de la licencia de conducir.
De hecho, la mayoría de las enfermedades consideradas como excluyentes aparecen en la edad avanzada como producto de la vejez.
Es por ese motivo, que se solicitan chequeos médicos antes de iniciar el trámite, con el objetivo de conocer en qué condiciones se encuentra cada solicitante.
Entre las problemáticas de salud más relevantes se encuentran:
- Pérdida de visión
- Ceguera parcial o total
- Cataratas
- Diplopía
- Infartos agudos
- Hipertensión
- Miocardiopatía hipertrófica
- Síncope cardioinhibitorio
- Aneurisma aórtico
- Arritmias
- Presencia de marcapasos
- Alzhéimer
- Esclerosis lateral amiotrófica
- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
- Temblor
- Esclerosis múltiple
- Distrofia muscular
- Osteoporosis
- Aneurisma cerebral
- Parkinson
- Hipoglucemia
- Disnea
- Insuficiencia respiratoria crónica
- Angina de pecho
- Insuficiencia renal
- Personas que hayan recibido un trasplante recientemente
¿Hasta qué edad puedes renovar la licencia de conducir en México?
En México, no existe edad límite para obtener una licencia de conducir. Según el Artículo 51 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, "todas las personas que realicen el trámite para obtener o renovar una licencia o permiso de conducir deben aprobar un examen de valoración integral que demuestre su capacidad para conducir, además de un examen teórico y práctico sobre conocimientos y habilidades necesarias “.
De esta manera, cualquier persona mayor de 18 años que cumplan con el examen teórico-práctico podrá tramitar una licencia de conducir por primera sin inconvenientes.