Palo directo a los conductores: el Gobierno le quitará la licencia de conducir a los mayores de 65 años

Renovar la licencia de conducir no solo implica aprobar los exámenes teóricos y prácticos, sino que también requiere una evaluación del estado de salud física y mental del solicitante.

Por ello, se consideran los antecedentes médicos del conductor, y según los resultados, la autoridad encargada del trámite puede negar la emisión del carnet de circulación.

Una por una, las enfermedades que te impiden tramitar tu licencia de conducir. Fuente: Shutterstock.

Si tienes alguna de estas enfermedades, no podrás renovar la licencia de conducir

Si bien el listado oficial cambia en cada país, en general, coinciden en que existen ciertas patologías que no son compatibles con la renovación de la licencia de conducir.

De hecho, la mayoría de las enfermedades consideradas como excluyentes aparecen en la edad avanzada como producto de la vejez.

Es por ese motivo, que se solicitan chequeos médicos antes de iniciar el trámite, con el objetivo de conocer en qué condiciones se encuentra cada solicitante.

Entre las problemáticas de salud más relevantes se encuentran:

Pérdida de visión

Ceguera parcial o total

Cataratas

Diplopía

Infartos agudos

Hipertensión

Miocardiopatía hipertrófica

Síncope cardioinhibitorio

Aneurisma aórtico

Arritmias

Presencia de marcapasos

Alzhéimer

Esclerosis lateral amiotrófica

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

Temblor

Esclerosis múltiple

Distrofia muscular

Osteoporosis

Aneurisma cerebral

Parkinson

Hipoglucemia

Disnea

Insuficiencia respiratoria crónica

Angina de pecho

Insuficiencia renal

Personas que hayan recibido un trasplante recientemente

Chequeos médicos, una condición fundamental para renovar la licencia de conducir en la vejez. Fuente: Shutterstock.

¿Hasta qué edad puedes renovar la licencia de conducir en México?

En México, no existe edad límite para obtener una licencia de conducir. Según el Artículo 51 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, " todas las personas que realicen el trámite para obtener o renovar una licencia o permiso de conducir deben aprobar un examen de valoración integral que demuestre su capacidad para conducir, además de un examen teórico y práctico sobre conocimientos y habilidades necesarias “ .

De esta manera, cualquier persona mayor de 18 años que cumplan con el examen teórico-práctico podrá tramitar una licencia de conducir por primera sin inconvenientes.