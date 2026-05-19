El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió sobre un fuerte sistema de tormentas que podría extenderse durante 36 horas consecutivas en distintas regiones del país. Los pronósticos anticipan lluvias intensas, tormentas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento cercanas a los 70 km/h, con riesgo de inundaciones repentinas y cortes de energía.

Los especialistas explicaron que el fenómeno estará impulsado por una masa de aire cálido e inestable que favorecerá tormentas reiteradas sobre las mismas zonas. En algunos sectores podrían registrarse acumulaciones de agua peligrosas en pocas horas.

Anuncian tormentas severas con lluvias intensas y fuertes ráfagas

Los informes meteorológicos señalan que las precipitaciones podrían intensificarse especialmente durante la noche y continuar hasta el día siguiente. Además de la abundante actividad eléctrica, algunas tormentas podrían estar acompañadas por granizo y ráfagas capaces de derribar árboles y postes eléctricos.

El NWS informó la llegada de una fuerte tormenta para el desenlace de la semana. Imagen ilustrativa ChatGPT

Las autoridades también alertaron sobre posibles anegamientos urbanos, crecidas repentinas y problemas para circular en rutas debido a la baja visibilidad y la acumulación de agua.

Alertas por inundaciones y cortes de energía

Los organismos meteorológicos recomendaron evitar traslados innecesarios durante las tormentas más fuertes y mantenerse atentos a las alertas oficiales. También aconsejaron cargar teléfonos celulares y tener linternas preparadas ante posibles interrupciones del servicio eléctrico.

El Centro de Predicción Meteorológica (WPC) remarcó que el sistema podría fortalecerse rápidamente y que las advertencias podrían ampliarse a medida que avance el temporal.