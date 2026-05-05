El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha comunicado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.0 ocasionado en Oaxaca a las 09.39 horas este martes, 5 de mayo de 2026. Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 31 km al noreste de Matías Romero, con una profundidad de 121.6 kilómetros, latitud de 17.117° y una longitud de -94.894°. La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado vaticinar de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. Autoridades de protección civil informan que, ante un sismo, la población debe mantener la calma, aplicar la técnica agáchate, cúbrete y sujétate y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer. Si se está en la calle, recomiendan ubicarse en zonas abiertas y lejos de fachadas, postes y árboles. Tras el movimiento, se insta a evacuar con orden por rutas señalizadas, no usar elevadores y verificar lesiones. Se pide cortar gas y electricidad si es seguro, evitar flamas, usar el teléfono solo para emergencias y atender información oficial.