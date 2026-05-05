La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un paso histórico en materia de seguridad social y declaró inconstitucional uno de los requisitos más cuestionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE): la obligación de demostrar cinco años mínimos de convivencia —o tener hijos en común— para que una pareja en concubinato pueda acceder a una pensión por viudez. La decisión, aprobada por mayoría calificada, reconoce que las familias mexicanas cambiaron y que la ley debe reflejar esa realidad. El máximo tribunal del país determinó que imponer un plazo fijo de convivencia como condición para acceder a derechos de seguridad social viola garantías constitucionales fundamentales, entre ellas el derecho a la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y la protección de la familia. El ministro ponente Irving Espinosa Betanzo fue directo durante el análisis: calificó de irracional suponer que una relación afectiva solo adquiere valor jurídico después de cumplir un número determinado de años. La ministra Loretta Ortiz aseguró este argumento y señaló que el modelo tradicional de familia evolucionó profundamente en México, y que las instituciones tienen la responsabilidad de acompañar esa transformación con normas más justas y acordes a la realidad social del país. Todo comenzó cuando falleció una trabajadora pensionista del ISSSTE. Su pareja, con quien mantenía una relación de concubinato desde 2019, solicitó la pensión por viudez. En 2023, un juez familiar reconoció legalmente el vínculo de concubinato, pero el ISSSTE rechazó la solicitud en enero de 2024 argumentando que la relación no alcanzaba los cinco años mínimos exigidos por la normativa vigente. Lejos de rendirse, el afectado obtuvo un amparo en noviembre de 2024. La Suprema Corte atrajo el caso en 2025 y, tras su análisis, lo convirtió en el punto de partida para establecer un nuevo criterio constitucional que ahora beneficia a miles de parejas en todo el país. El fallo abre una puerta importante, aunque no elimina todas las exigencias. La pensión no se vuelve automática: las parejas en concubinato seguirán necesitando acreditar su relación mediante pruebas legales o documentales. Entre los elementos que podrían considerarse válidos están el reconocimiento judicial del vínculo, el domicilio compartido, la dependencia económica, testimonios y documentos oficiales. Lo que sí desaparece es el requisito rígido del tiempo. A partir de ahora, cada caso deberá valorarse de forma individual, y los jueces tendrán mayor margen para analizar las pruebas presentadas por los solicitantes. El debate, sin embargo, no termina aquí. La Suprema Corte señaló que corresponde al Congreso de la Unión definir nuevas reglas claras para acreditar el concubinato en materia de pensiones. Mientras eso ocurre, especialistas recomiendan que las personas afiliadas al ISSSTE que vivan en pareja sin matrimonio conserven toda la documentación posible que respalde su relación, como una medida de precaución ante futuros trámites.